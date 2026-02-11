TOKİ 500 bin sosyal konut projesi Diyarbakır kura çekimi 19 Şubat Perşembe saat 11:00'de de Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılacak. Kura ile 12 bin 165 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Diyarbakır'da 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? Tarih belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Buna göre TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de, Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Diyarbakır genelinde toplam 12 bin 165 konut inşa edilecek. Kura çekimiyle birlikte hak sahipleri belirlenecek ve konutların yapım süreci planlanan takvim doğrultusunda ilerleyecek.

Yoğun başvuru yapılan proje kapsamında kura çekiminin vatandaşlar tarafından da yakından takip edilmesi bekleniyor.

