Amasya'da biyogaz tesisinde 3 işçi zehirlenerek hayatını kaybetti. İşçilerin 54 yaşındaki Cemal Temiz, 32 yaşındaki Mücahit Sarıdaş ve 48 yaşındaki Hakan Küçük olduğu öğrenildi.

Acı olay Amasya'nın Suluova ilçesindeki Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren özel bir biyogaz tesisinde yaşandı.

Fermantasyon çukuruna bakım ve temizlik için inen 3 işçi gazdan etkilenerek zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

3 kişi tahliye edilerek Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçiler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçilerin Amasya nüfüsuna kayıtlı Cemal Temiz (54), Mücahit Sarıdaş (32), Hakan Küçük (48) olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 3 işçinin hayatını kaybettiği tesis havadan görüntülendi.

