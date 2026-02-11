ABD'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi başladı. Trump ile Netanyahu'nun İran meselesi başta olmak üzere birçok konuyu el alması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'daki görüşme başladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geceyi geçirdiği Blair House'tan aracıyla ayrıldıktan sonra kameraların bulunmadığı Beyaz Saray'ın güney kapısından giriş yaptı.

Netanyahu'nun giriş yapmasından kısa süre sonra Beyaz Saray, basına kapalı olarak gerçekleşen Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin başladığını bildirdi.

RUBIO İLE GÖRÜŞTÜ

Başkent Washigton DC’deki temaslarına başlayan Netanyahu, Beyaz Saray'ın karşısında bulunan ve devlet başkanlarının konakladığı Blair House’ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlığı Ofisi’nden paylaşılan görüntülerde ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin de görüşmeye katıldığı görüldü.

