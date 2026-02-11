Diş hekimliğinde yeni dönem: Uzmanlıkta tek yetkili DUS!
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavıyla (DUS) girilen uzmanlık dallarıyla aynı adı taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı bahar döneminden itibaren öğrenci alınmayacak.
Mahmut ÖZAY / İSTANBUL - Yükseköğretim Kurulu Başkanvekili Naci Gündoğan imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan görüşmeler kapsamında, Bakanlığın önümüzdeki döneme ilişkin planlamaları çerçevesinde; Üniversitelerimizde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ile girilen uzmanlık dallarıyla aynı adı taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı bahar döneminden itibaren öğrenci alınmamasına Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği bildirildi.
KARAR NE GETİRİYOR?
-Alınan karar, bu alanlardaki eğitimin tek elden ve standardize bir müfredatla verilmesini sağlayacak.
-Aynı isimdeki "Doktora" ve "Uzmanlık" programları arasındaki farklar ortadan kalkacak.
-“Öğretim üyesi ve klinik imkan” kaynakları, bölünmek yerine tamamen uzmanlık öğrencilerine odaklanarak eğitimin niteliğini artırabilecek.
-Bakanlığın planlamaları doğrultusunda alınan kararla, iş gücü piyasasındaki dengesizliği önlenmesi de amaçlanıyor. İhtiyaçtan fazla uzman yetişmesinin önüne geçilerek, mezunların istihdam edilebilirliği korunacak.
-DUS dışındaki lisansüstü programlara devam edilmesi, diş hekimliğinde yeni ve disiplinler arası alanların önünü açacak.
-Sadece klinik branşlar değil; biyomalzeme, oral biyoloji veya dental halk sağlığı gibi farklı yüksek lisans ve doktora programlarına odaklanma imkanı artacak.
-Öte yandan üniversiteler, alınan kararla, klasik uzmanlık dalları yerine geleceğin teknolojilerine odaklanan programlar geliştirmeye yönelebilecek.