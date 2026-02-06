Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi kapsamında 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak. Başvurular şubat ayında alınacak, sözlü sınav süreci ise mart ayının ilk haftasında yapılacak.

Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Milli Eğitim Akademisi kapsamında Türkiye genelinde görevlendirilmek üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edeceğini açıkladı.

BAŞVURULAR ŞUBAT AYINDA

Özay, "Akademik unvan, mesleki yeterlilik ve öğretmenlik kıdemine dayalı başvurular şubat ayında alınacak, sözlü sınav süreci ise mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

TAVAN ÜCRETİ BELLİ OLMUŞTU

Özay 2 gün önce de Millî Eğitim Akademisinde istihdam edilecek eğitim personelinin sözleşme ücret tavanını duyurmuştu. Açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanına sahip olanlar haftada asgari on saat ders vermekle yükümlü olup bu ünvana sahip olanlara, haftada on saati aşan ders görevleri için ders görevlerinin fiilen yapılması şartıyla haftada en çok yirmi saate kadar...

Başöğretmen, uzman öğretmen ve diğerlerine ise haftada asgari on beş saat ders vermekle yükümlü olup, haftada on beş saati aşan ders görevleri için ders görevlerinin fiilen yapılması şartıyla haftada en çok on beş saate kadar ek ders ücreti ödenecek.

⬛️Fiilen yapmış oldukları ders görevleri karşılığında sözleşmeli eğitim personelinden;

a) Profesör ünvanına sahip olanlara ders saati başına (320),

b) Doçent ünvanına sahip olanlara ders saati başına (270),

c) Doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlara ders saati başına (220),

ç) Diğerlerine ders saati başına (160), gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ders ücreti ödenecek. Sözleşmeli eğitim personelinin alımına dair duyurunun şubatın ikinci haftasında yapılması bekleniyor."

10 BİN ÖĞRETMEN ADAYI ALIMI YAPILMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Milli Eğitim Akademisi tarafından hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için de başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı. Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılan başvurulara yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenerek "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilmişti.

