Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm illere gönderilen çalışma takvimi genelgesiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili, ikinci dönem başlangıcı ve yaz tatili tarihi netleşti. Peki, bayram tatili ne zaman, ara tatile denk geliyor mu? İşte MEB 2026 tatil takvimi...

MEB takvimine göre birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayıp 16 Ocak 2026 Cuma günü bitmişti. İlk ara tatilin ardından dersler yeniden başladı. Şimdi ise ikinci ara tatil ve Ramazan bayramı tatili gündemde. İşte ''Bayram tatili ne zaman, ara tatile denk geliyor mu?'' sorusunun cevabı...

Bayram tatili ne zaman, ara tatile denk geliyor mu? MEB 2026 tatil takvimi

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN 2026?

2026 Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Bayramın 1. günü 20 Mart 2026 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı’nın 2. günü 21 Mart 2026 Cumartesi, 3. günü ise 22 Mart 2026 Pazar günü kutlanacak.

Bayram tatili ne zaman, ara tatile denk geliyor mu? MEB 2026 tatil takvimi

BAYRAM ARA TATİLE DENK GELİYOR MU 2026?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nın 1. günü ara tatilin son gününe denk geliyor. Bayramın 2. ve 3. günleri ise hafta sonu günleriyle birleşiyor.

Bayramdan ve hafta sonu tatilinden sonra Pazartesi günü ise tüm okullar her zamanki gibi derslere devam edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası