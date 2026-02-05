6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesi ''6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?'' sorusu gündeme taşındı. Deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler ve veliler, anma programları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ederken Kahramanmaraş Valiliği’nden beklenen açıklama geldi.

Tüm Türkiye 6 Şubat 2023’te yaşanan, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde bir kez daha kaybettiklerini anacak. Depremler 6 Şubat 2023 günü saat 04.17’de ve 13.24’te Pazarcık ve Elbistan merkez üslerinde meydana gelmişti. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük sarsıntı, çok sayıda ilde yıkıma ve ne yazık ki can kayıplarına yol açmıştı. Peki, 6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?

6 Şubat Kahramanmaraşta okullar tatil mi? Valilik açıkladı!

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken, valilikten konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

Kahramanmaraş Valiliği 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle il genelinde yoğunluk yaşanabileceğini belirterek eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda 6 Şubat Cuma günü ders yapılmayacak.

6 Şubat Kahramanmaraşta okullar tatil mi? Valilik açıkladı!

YARIN KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik açıklamasına göre Kahramanmaraş’ta yarın 6 Şubat 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların da 6 Şubat tarihinde idari izinli sayılacağı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası