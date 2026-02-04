Kaydet

Manisa’nın Soma ilçesinde amcasına ait otomobili izinsiz alarak kaçan bir kişi, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak girdiği kovalamaca sonucunda kaza yaptı. Beşyol istikametine doğru ilerlerken Hüseyin Özkılınç Caddesi üzerinde yer alan bir kafenin önünde gerçekleşen kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

