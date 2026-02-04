Türkiye Gazetesi
'Siyasi casusluk' iddianamesi hazır! Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında ‘siyasal casusluk’ iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianamede, şüphelilerin "siyasal casusluk" suçundan cezalandırılması talep edildi.
