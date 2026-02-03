Beşiktaş, Süper Lig ekibi Göztepe'den 23 yaşındaki 10 numara oyuncusu Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

3.5+1 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan’ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Junior Olaitan’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

GÖZTEPE TEŞEKKÜR ETTİ

Olaitan'ın Beşiktaş'a transferini duyuran Göztepe ise "Ishola Junior Olaitan, Beşiktaş JK'ya transfer olmuştur. Olaitan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleriyle oyuncuya başarı diledi.

