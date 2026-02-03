Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile ilgili ezber bozan açıklamalar yaptı. Hakan Fidan’ın sözlerini "olumlu ve cesur bir adım" olarak niteleyen Miçotakis, Ankara ile doğrudan temas vurgusu yaparken Ege ve Doğu Akdeniz’deki asıl gerilimi de açık açık itiraf etti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, SKAI televizyonunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmenin 15 Şubat’tan önce gerçekleşeceğini söyledi.

Önümüzdeki haftalarda Ankara’ya gideceğini aktaran Miçotakis, Türkiye ile temasların doğrudan yürütüldüğünü dile getirdi.

İki ülke arasında herhangi bir aracıya ihtiyaç olmadığını söyleyen Miçotakis, Türkiye ile iletişim kanallarının açık olduğunu kabul etti.

TRUMP, ABD VE ERDOĞAN HATTI MASADAYDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yunanistan’a ziyaret etme ihtimali hakkında soruları cevaplayan Miçotakis, bu konuda net bir takvim bulunmadığını söyledi. Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık temas kurmasının Yunanistan açısından bir sorun oluşturmadığını ifade etti.

ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkinin stratejik düzeyde ilerlediğini söyleyen Miçotakis, Türkiye ile yaşanan başlıkların bu ilişkiden bağımsız olduğunu dile getirdi:

"Yunanistan ve ABD arasındaki stratejik ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi durumda. Ve şunu anlamak gerekir ki, Yunanistan'ın AB ile stratejik ilişkilerinden bahsederken, sadece Başkan Trump ve Ofisi ile olan ilişkilerimizi kastetmiyoruz, aynı zamanda Kongre ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer iktidar merkezleriyle olan uzun soluklu ve istikrarlı ilişkilerimizi de kastediyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz bağımsız"

EGE VE DOĞU AKDENİZ: TÜRKİYE’NİN ÇİZGİSİ DEĞİŞMEDİ

Miçotakis, Atina Deklarasyonu sonrasında Ege’de hava sahasının normale döndüğünü söyledi. Göç konusunda Türkiye ile iş birliği yapıldığını söyleyen Miçotakis, on binlerce Türk vatandaşının hızlı vize uygulamasıyla Yunan adalarına gittiğini açıkladı:

"İki yıldan fazla bir süre önce Atina Deklarasyonu'nu imzaladığımızdan bu yana, ihmal etmememiz gereken bazı önemli kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Göçmenlik konularında Türkiye ile çok iyi bir işbirliği içindeyiz. On binlerce Türk ziyaretçimiz, hızlı vize uygulamasından yararlanarak Doğu Akdeniz adalarındaki turizmi destekliyor. Ve herhangi bir gerginlik ortaya çıkması durumunda, bunu nispeten hızlı bir şekilde yatıştırabilmek için açık iletişim kanalları oluşturduk. Öte yandan, kendimi kandırmıyorum.

"TEK SORUN VAR..."

Türkiye ile aramızdaki en önemli sorun, tek bir konudur: Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları, MEB ve kıta sahanlığının belirlenmesi. Türkiye bu "menüye" başka konular da ekledikçe, bu yönde daha fazla ilerlemenin şu anda zor olduğunu anlıyorsunuzdur. Bununla birlikte, Fidan'ın açıklamasını, Türkiye'nin bazı sabit konularını geçmişte olduğu kadar yoğun bir şekilde gündeme getirmemeyi düşünebileceğinin olumlu bir işareti olarak değerlendiriyorum.

HAKAN FİDAN HAKKINDA KONUŞTU

Tabii ki, Fidan'ın açıklamasının ardından Türk Savunma Bakanlığı'nın sabit pozisyonlarını gördük. Bunlar beni şaşırtmayan şeyler. Her halükarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan görüşebiliyor olmamın sadece iyi bir şey olduğunu düşünüyorum, çünkü tabii ki sadece Yunanistan-Türkiye ilişkilerini konuşmuyoruz. Yunanistan, daha geniş bir bölgede daha fazla girişimde bulunmaya her zaman hazırdır. Türkiye'nin de dahil olduğu daha geniş bir bölgesel konferans konusunu ele alabiliriz. Biz komşuyuz, coğrafya bizi bir arada yaşamaya "mahkum" ediyor ve açık iletişim kanalları mutlaka olmalı." dedi.

Türkiye ile temel anlaşmazlığın Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları, kıta sahanlığı ve MEB başlıklarında toplandığını söyleyen Miçotakis, Ankara’nın bu konularda sabit bir tutum izlediğini dile getirdi.

"GRİ ALAN" VE ASKERDEN ARINDIRMA ÇIKIŞI

Miçotakis, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde sıkça gündeme gelen "gri alanlar" ve adaların askerden arındırılması başlıklarını reddettiklerini söyledi.

CASUS BELLİ İTİRAFI: TÜRKİYE MASADA GÜÇLÜ

Türkiye’nin Ege’deki casus belli kararına değinen Miçotakis, bu karar sürdüğü sürece Türkiye’nin Avrupa Birliği fonlarından yararlanamayacağını söyledi. Bu tutumun Yunanistan açısından bir pazarlık unsuru olduğunu itiraf etti. Amaçlarının Türkiye’yi Avrupa’dan tamamen dışlamak olmadığını da sözlerine ekledi:

"Türkiye ayrıca, onunla olan büyük anlaşmazlığımızın çözülmesinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne daha fazla yaklaşma, katılımı - neden olmasın? - Avrupa kaynaklarıyla savunma sanayisini finanse edecek bazı gelecekteki programlara katılımı. Ancak biz çok net bir şekilde ifade ettik: casus belli var olduğu sürece Türkiye Avrupa fonlarından yararlanamaz. Ve bazılarının bu tutumumuzun gerçek bir değeri olduğunu sorgulamasına rağmen, sonuçta bu hedefimize ulaşabildiğimiz ortaya çıktı.

Amacımız, bu müzakere kozumuzu kullanarak Türkiye'yi bu taleplerin tamamen yersiz ve gereksiz olduğuna ikna etmektir. Ve her halükarda, 1995'teki Ulusal Meclis kararından bu yana otuz yılı aşkın bir süre geçtikten sonra, komşular arasında iyi ilişkilerden bahsederken casus belli'nin ne anlamı olabilir? Bölgemizde ve genel olarak dünyada zaten yeterince sorunumuz var, bunlara yenilerini eklemeye gerek yok."

12 MİL ÇIKIŞI: TEK TARAFLI HAK İDDİASI

Miçotakis, Yunanistan’ın karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkının vazgeçilmez olduğunu söyledi. Bu hakkın daha önce İyon Denizi’nde kullanıldığını dile getiren Miçotakis, Ege için uygun şartların oluşmasını beklediklerini ifade etti.

Ege’de seyrüseferin yalnızca Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendirmediğini söyleyen Miçotakis, bu başlıkta daha fazla detay vermedi.

"GÖRÜŞME OLACAK, GERİ ADIM YOK"

Miçotakis, Türkiye ile çözümün ancak uluslararası yargı yoluyla mümkün olabileceğini söyledi. Ege’de egemenlik tartışmaları ve savaş tehdidi sürdüğü sürece bunun zor olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğrudan temasın önemine dikkat çeken Miçotakis, bölgesel konuların da bu görüşmede ele alınacağını söyledi:

"Öncelikle, çözümün kendisi, anlaşmazlığımızı uluslararası bir yargı organına havale etmek olabilir. Ancak, tabii ki, ”gri bölgeler teorisi" masada olduğu sürece, yani, dolaylı da olsa egemenlik, Ege'deki Yunan adalarının egemenlik hakları sorgulanırken ve üzerimizde bir savaş tehdidi asılı dururken, bu noktaya gelmemiz çok zor. Ben, Fidan'ın açıklamasının doğru yönde atılmış cesur bir adım olduğunu düşünüyorum. Ancak Erdoğan ile yapacağım görüşmeden sonra size daha fazla bilgi verebilirim"

YUNANİSTAN TÜRKİYE KONUSUNDA FIRSAT KAÇIRDI MI?

Türkiye ile bir anlaşma için kaçırıp kaçırılmadığı sorusuna ise Yunan Başbakanı şunları söyledi:

"Ancak burada önemli olan geçmişte ne olduğu değil, şu anda ne olduğu. Ve benim, ülkenin başbakanı olarak görevim, her şeyden önce ülkemizin müzakere pozisyonunu güçlendirmek, ülkemizi güvende tutmaktır. Biz dış politika doktrini olarak hiçbir zaman durgunluğa yatırım yapmadık. Geçtiğimiz yıl, deniz çevre parkları, ulusal deniz uzamsal planlama ve Yunanistan'ın enerji alanında önemli bir jeostratejik “oyuncu” olarak öne çıkmasıyla çok önemli adımlar atıldı. Yani, Yunanistan harekete geçiyor, Yunanistan silahlanıyor, çünkü silahlarımız Türkiye'nin yaptıklarına sürekli olarak karşı durmak zorunda olduğu için değil, ama çünkü Silahlı Kuvvetlerimizi korumakla yükümlüyüz, çünkü güçlü Silahlı Kuvvetler dış politikamızın caydırıcı doktrinini destekliyor. Yani, Türkiye ile bir fırsat penceresi görmeyi beklemeden kendi gücümüze yatırım yapıyoruz. Biliyorsunuz, Yunanistan uluslararası hukuka bağlı bir ülkedir. Bu nedenle, değerlerimizin gücünü savunacağız, ancak artık gücümüzün değerine de yatırım yapma zamanı geldi. Her ikisi de aynı anda gerçekleşmelidir ve ülkemiz bu politikayı uygulamaktadır"

MİÇOTAKİS İSRAİL HATTINI ANLATTI

Miçotakis, İsrail ile ilişkilerin önceki hükümetler döneminde kurulduğunu söyledi. Bu ilişkinin stratejik bir çerçevede ilerlediğini dile getiren Miçotakis, ABD ile temaslarla bağlantılı olduğunu aktardı:

"Bu ilişki, elbette, Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkimizle de bağlantılıdır, ancak bu ilişkiyi hiçbir şekilde Yunanistan ile Türkiye arasında veya İsrail ile Türkiye arasında rekabetçi bir ilişki olarak görmüyorum. Ve bazıları bunu bu şekilde göstermeye çalışıyorsa, bence büyük bir hata yapıyorlar.

Örneğin Yunanistan, İsrail ile savunma sanayii alanında stratejik bir ilişki kurmak isteyen bir ülkedir. Halihazırda önemli yatırımlar yaptık ve özellikle hava savunması ile ilgili sistemlerde, önemli bir katma değer ile çok daha fazlasının yapılabileceğine inanıyorum. Yunanistan, İsrail'den 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. İsrail, tarım teknolojisi ve su yönetimi gibi konularda ön saflarda yer alan bir ülke. Bu nedenle, İsrail ile ilişkilerimizi sadece jeopolitik boyutun dar çerçevesinden bakmamalıyız. Ekonomik bir boyut var, yeni kurulan işletmelerle ilgili bir boyut var.

"İSRAİL'İN AVRUPAYA İHTİYACI VAR"

İsrail, Avrupa pazarına girmek için bir “dayanak”a ihtiyaç duyuyor. Yani, bu derin ve geniş bir ilişki ve evet, ben de kişisel olarak bu ilişkiye çok yatırım yaptım. Ancak bu ilişki tek yönlü değildir. Körfez'deki diğer ülkelerle olan ilişkilerimize bakın. Birkaç hafta sonra Hindistan'a gideceğim. Avrupa Birliği'nin Hindistan ile yakınlaşması gerektiğini ilk dile getiren ülke Yunanistan'dı. Artık Hindistan ile Yunanistan arasında direkt uçuş var. Yunan ekonomisi için açılan perspektifler çok büyük. Hindistan'a gitmeden önce Abu Dabi'ye uğrayacağım. Suudi Arabistan ile yakın ilişkilerim var. Yani, İsrail ile ilişkilerimiz, Yunanistan'ın Arap dünyasında açtığı çok büyük kapılara hiçbir şekilde rakip olmamıştır, çünkü bu ülkeler, geçmişteki birçok sabitin artık geçerli olmadığı bir dünyada artan bir güç kazanmaktadır" dedi.

KÖRFEZ, HİNDİSTAN VE ENERJİ HATTI VURGUSU

Miçotakis, İsrail ile ilişkilerin Arap dünyasıyla kurulan temaslara rakip olmadığını söyledi. Körfez ülkeleriyle bağların sürdüğünü, Hindistan’a resmi ziyaret planlandığını aktardı. Avrupa Birliği’nin Hindistan ile yakınlaşması gerektiği görüşünü ilk dile getiren ülkenin Yunanistan olduğunu ifade etti.

Yunanistan ile Hindistan arasında doğrudan uçuşların başladığını söyleyen Miçotakis, Abu Dabi ve Suudi Arabistan temaslarının da sürdüğünü aktardı.

AVRUPA, ABD VE GÜVENLİK MESAJI

Miçotakis, ABD’yi dost ülke olarak gördüklerini ve stratejik ilişkiyi koruyacaklarını söyledi. Avrupa’nın son dönemde yaşanan gelişmelerle güvenlik konusunda uyandığını dile getirdi:

"Ancak, son dönemde yaşananların Avrupa için çok ani ve, diyebilirim ki, şiddetli bir ”uyandırıcı" olduğunu göz ardı edemeyiz. Yunanistan olarak, yaşananların çoğunda gelişmelerin önündeydi diyebilirim. Göçmenlik: 2020'de sınırları kapatıp kimsenin giremeyeceğini söylediğimizde, Avrupa elitinin bir kısmı yaptıklarımızdan dolayı bizi sert bir şekilde eleştirdi. Avrupa göç konusunda fikrini değiştirdi, bizim pozisyonumuza geldi. Stratejik özerklik: Cumhurbaşkanı Macron ile konuşurken 'NATO ile ilişkilerimiz iyi, ama Avrupa olarak kendi savunma sütunumuzu oluşturacak mıyız?' diyorduk.

42. maddenin 7. fıkrası var. Bu, Avrupa Birliği'nin karşılıklı yardımlaşma maddesidir. Bunu doğrudan gündeme getirdim ve Avrupa olarak, Antlaşmalarda zaten var olanları savunmadığımız sürece stratejik özerklikten bahsedemeyeceğimizi söyledim. Yunanistan, Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinin merkezinde yer alacak. Çünkü tabii ki NATO üyesiyiz, ama her duruma hazırlıklı olmalıyız.

Örneğin, AB'nin tek nükleer gücü olan Fransa, nükleer “şemsiyesini” diğer Avrupa ülkelerine genişletmeyi tartışıyor. Çok şey değişecek. Ama şunu söyleyebilirim: Biz bu gelişmelerin merkezinde olacağız. ABD ile stratejik ilişkilerimizi zedelemeden, Avrupa'nın stratejik özerkliği konusunda yürütülen bu tartışmada başrolü oynuyoruz. Rekabetçilik ve enerji konularında çok ilginç bir Avrupa Konseyi toplantısı olacak. ABD ile ilişkilerimizi koruyacağımıza inanıyorum. Ama size bir şey söyleyeyim. Başkan Trump, 'Siz Avrupalılar savunmanızla ilgilenmiyorsunuz' derken haklıydı. Ve aslında Avrupa, savunmasını ABD'ye devretmişti. Biz, “küçük Yunanistan”, coğrafi koşullarımız nedeniyle bu kategoriye girmiyorduk. O haklıydı. Avrupa uyandı. Avrupa yavaş hareket eden bir gemi olabilir, ancak bu aciliyet duygusu varken, birkaç yıl önce almamız çok zor olan kararları almaya mecbur kalacağımızı düşünüyorum" diye ekledi.

