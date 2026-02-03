Trendyol Süper Lig'in 20'nci haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'la karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekipte golleri Marco Asensio ve Dorgeles Nene kaydetti. Maçın ardından eski futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçeli oyuncuları ve galibiyeti değerlendirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20'nci haftasının kapanış mücadelesinde deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 45+1'inci dakikada Marco Asensio ve 75'inci dakikada Dorgeles Nene'nin golleriyle 2-0 kazandı. Bu galibiyetle ligdeki namağlup ünvanını devam ettiren Fenerbahçe, Süper Lig'de puanını 46 yaptı ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Sarı lacivertliler, 20 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de ilk 20 haftayı namağlup bitirdi. Kocaelispor ise 24 puanla 9'uncu sırada kaldı.

Karşılaşmanın ardından eski futbolcusu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor kanalında maça dair yorumlarda bulundu.

Nihat Kahveci, Fenerbahçeli oyuncudan övgüyle bahsetti: Takımın tüm vücudu oldu

"BU YOĞUN TEMPODA MAÇ KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçe'nin üretkenlikte sorun yaşamasının altını çizen Nihat Kahveci, “Romanya deplasmanından geliyorsun. Bu ligdeki en zor deplasmanlardan birine çıkıyorsun. Lider Galatasaray, tek mağlubiyetini burada almış. Maç başlangıcında beklenen oyundan ve üretmekten uzak, 30 dakika 3-4 pas yapamayan Fenerbahçe... İlk yarının son dakikasında golü atıp devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da Nene'nin golüyle galip geldi. 'Bazen kötü oynarken de kazanacağız' denilecek bir maç Fenerbahçe adına. Bu yoğun tempoda bu maçı kazanmak önemliydi.” şeklinde ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin topu oyuna sokma sıkıntısına değinirken, “Fenerbahçe'nin oyun kurulumunda sıkıntı var. Geriden Ederson'un ayağını kullanmak çok önemlidir ama ön tarafta tutacak oyuncun yok. Maçın gidişatı 'Fenerbahçe nasıl kazanacak?' gidişatıydı. Böyle zamanlarda süperstarlar ortaya çıkar. Fenerbahçe'de de öyle bir süperstar var. Kritik virajı iki şık golle döndü.” sözlerini sarf etti.

Nihat Kahveci, Fenerbahçeli oyuncudan övgüyle bahsetti: Takımın tüm vücudu oldu

"ASENSİO BU TAKIMIN SADECE BEYNİ DEĞİL"

Marco Asensio'nun takım içindeki rolüne de değinen Kahveci, "Bazı oyuncular için dersin ki: 'Bu takımın beyni!'. Asensio bu takımın sadece beyni değil; böbreği, dalağı, ciğeri, bağırsağı, ayakları, omuriliği, kalbi, her şeyi. Tamamen koskoca bir vücut. Ben bu kadarını beklemiyordum. Adam golcü oldu! Bu sene 9 gol 6 asist. Fenerbahçe'de birçok bölgede oynadı. Bugün de muhteşem bir gol attı. Büyük futbolcu, büyük star." yorumlarını yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası