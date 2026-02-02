Kaydet

Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde her pazartesi kurulan halk pazarında haftalardır devam eden hamsi kıtlığı, vatandaşları farklı balık türlerine yöneltti. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçı tezgahlarında hamsi bulunmazken, pazarın gözdesi istavrit ve mezgit oldu. Pazarda 20 yıldır esnaflık yapan Emre Yıldız, hamsinin Türkiye sınırlarına giriş yaptığını ve önümüzdeki haftadan itibaren tezgahlarda bolluk beklendiğini belirtti. Bazı firmaların şoklu hamsi sattığına dikkat çeken Yıldız, tüketicileri taze ve günlük ürün tüketimi konusunda uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası