İhlas Haber Ajansı
ABD-İran zirvesi İstanbul'da! Witkoff ile Arakçi cuma günü görüşecek
ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile cuma günü İstanbul’da bir araya geleceği iddia edildi.
ABD ile İran arasındaki görüşmelerin İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile cuma günü İstanbul’da bir araya geleceği iddia edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR