Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kayseri ve Zonguldak’ta yapılacak sosyal konutlar için kura çekimi tarihi netleşti. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekimleri 3 Şubat 2026 Salı günü yapılacak ve hak sahipleri canlı yayınla belirlenecek. İl il konut sayıları, kura saatleri ve yayın bilgileri merak ediliyor.

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayseri’de Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak sosyal konutlar için kura çekimi 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimi Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda noter huzurunda yapılacak.

Kayseri genelinde Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu başta olmak üzere Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde toplam 7 bin 562 konut için hak sahipleri belirlenecek. Bazı ilçelerde başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle kura çekimi yapılmadan tüm başvurular hak sahibi kabul edildi.

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zonguldak’ta yapılacak sosyal konutlar için kura çekimi de 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de düzenlenecek. Kura çekimleri Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda yapılacak.

Zonguldak merkez ile birlikte Kilimli, Beycuma, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu ilçelerini kapsayan projelerde toplam 1.872 konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Kura sonuçları çekim tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi kanallarından ilan edilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kayseri ve Zonguldak TOKİ kura çekimleri, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar, kura çekimini eş zamanlı takip edebilecek.

Canlı yayınlar 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de başlayacak. Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden de sorgulanabilecek.

