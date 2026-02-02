TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci devam ederken, peşinat tutarları ve ödeme takvimi en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Hak sahibi olan vatandaşlar, peşinatın ne zaman yatırılacağını ve taksitlerin hangi tarihte başlayacağını merak ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor. Başvuruların alınmasının ardından gözler, kura sonrası ödeme planına ve peşinat-taksit detaylarına çevrildi.

TOKİ 500 BİN KONUT PEŞİNATLARI NE KADAR?

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Peşinat ödemeleri, kura çekimi sonrasında hak sahibi olan vatandaşların sözleşme imzalama aşamasında yapılacak.

Peşinat tutarları, konutun bulunduğu ile, metrekare büyüklüğüne ve satış bedeline göre değişiklik gösteriyor. İstanbul dışındaki illerde 1+1 ve 2+1 konutlar için peşinatlar 180 bin TL’den başlarken, İstanbul’da bu rakam 195 bin TL’den başlıyor. Satış bedeli yükseldikçe peşinat tutarı da aynı oranda artıyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ

TOKİ projelerinde taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk ay itibarıyla başlıyor. Hak sahipleri, sözleşme yaptıkları ayın ardından gelen ayda ilk taksitlerini yatırıyor. Ödemeler, 240 ay (20 yıl) vade üzerinden planlandı ve konut tesliminden önce başlayacak.

Aylık taksit tutarları, konut tipine ve bulunduğu ile göre farklılık gösteriyor. İstanbul’da aylık taksitler yaklaşık 7 bin 313 TL’den başlarken, diğer illerde başlangıç taksitleri 6 bin 750 TL'den başlıyor. TOKİ taksitleri, her 6 ayda bir memur maaş artış oranı dikkate alınarak güncellenecek.

Diğer iller:

55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksit

65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksit

80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksit

İstanbul için ödeme planı:

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksit,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksit

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksit

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?

Peşinat, kura sonrası hak sahibi olan vatandaşlar tarafından sözleşme imzalanırken bankaya yatırılır.

