Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yeni haftayla birlikte 10 il için daha kura çekim tarihleri netleşti. Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale’de başvuru yapan binlerce vatandaş, ev sahibi olabilmek için kura sonuçlarını bekliyor. İşte 2-8 Şubat TOKİ kura takvimi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesini kapsayan projenin kura çekimleri sürüyor. Proje kapsamında şimdiye dek 41 ilde kura çekimleri tamamlanırken, 144 bin 258 konut için hak sahipleri belirlendi. İşte, 2-8 Şubat TOKİ kura takvimi...

TOKİ KURA TAKVİMİ 2-8 ŞUBAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada, deprem bölgesi başta olmak üzere 11 ilde 455 bin konutun tamamlandığını belirtildi. Bu hafta ise Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale’de kura çekimleri devam ediyor.

TOKİ kura takvimi 2-8 Şubat: Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş ve Afyon kura çekimi tarihleri

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Elazığ’da TOKİ kura çekimi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yapılacak. Kura çekimi saat 11.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.

KAYSERİ VE ZONGULDAK TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Kayseri ve Zonguldak’ta TOKİ kura çekimleri 3 Şubat 2026 Salı günü yapılacak.

KIRŞEHİR VE DÜZCE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kırşehir ve Düzce’de TOKİ kura çekimi 4 Şubat 2026 Çarşamba günü yapılacak.

KAHRAMANMARAŞ VE AFYONKARAHİSAR TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da TOKİ kura çekimleri 5 Şubat 2026 Perşembe günü yapılacak.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Osmaniye’de TOKİ kura çekimi 6 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

YALOVA VE KIRIKKALE TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Yalova ve Kırıkkale için TOKİ kura çekimleri 7 Şubat 2026 Cumartesi günü yapılacak.

