Berat Gecesi her yıl Şaban ayının 15. gecesi idrak ediliyor. Kur’an-ı Kerim'in Levhilmahfuza bu gece indiği bildirilirken, milyonlarca Müslüman bu mübarek geceyi en faziletli şekilde geçirmek için anlam ve önemini de araştırıyor.

Berat Gecesi hicri takvime göre Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. İslam alimlerinin aktardığı bilgilere göre bu mübarek gece Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’a indirildiği mübarek zamanlardan biri olarak kabul edilir. Kur’an-ı Kerim’de Duhan Suresi’nde yer alan ayet-i kerimede bu gecenin bereketine de dikkat çekilir;

(Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu [Kur’anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.) [Duhan 2,3]

Berat ne demek? Berat Gecesi anlam ve önemi

BERAT NE DEMEK?

Aslı “Beraet” olan ve Türkçe’ye “Berat” olarak giren kelimenin anlamı “Borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmak” olurken, dini literatürde: “İlahi afv ve rahmete nail olmak, günahlardan arınmak, temize çıkmak” manasını taşımaktadır.

BERAT GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Berat Gecesi yıl boyunca yaşanacak hadiselerin meleklere bildirildiği, rızıkların, ecellerin ve amellerin takdir edildiği müstesna bir gecedir. Resulullah Efendimizin bu mübarek geceyi ibadet ve dua ile geçirdiği, Şaban ayına ise özel bir önem verdiği hadis kaynaklarında aktarılmaktadır.

Resulullah Efendimiz Şaban ayının fazileti sorulduğunda şöyle buyurmuştur:

(Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]

Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

(Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler.) [Nesai, Beyheki, A, Münziri]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]

(Şaban ayında üç gün oruç tutana, Hak teâlâ, Cennette bir yer hazırlar.) [Ey Oğul İlmihâli]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.) [İbni Asakir]

(Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder.) [İbni Mace]

(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim.” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]

(Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz.) [Beyheki]

