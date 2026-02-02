İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul güne elektrik kesintileriyle başladı. İstanbul Avrupa Yakası’nda uygulanacak planlı elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yayımlanıyor. Bayrampaşa, Büyükçekmece, Esenler, Kağıthane, Başakşehir, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Sarıyer ve Fatih gibi ilçelerde yarın sabahın erken saatleri itibarıyla 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını araştırıyor. İşte ilçe ilçe 2 Şubat elektrik kesintisi programı... 2 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
İstanbulun birçok ilçesinde saatler sürecek! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ilçe ilçe paylaştı!
02 Şubat, 2026 - 10:03
