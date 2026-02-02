Gazze'nin Mısıra açılan Refah Sınır Kapısı, Filistinlilerin her iki yönde de geçişine yeniden açıldı.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan kapısı durumundaki Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın dün yaya geçişleri için "deneme" amaçlı açılmıştı. Bugün ise sınır kapısının iki yönlü olarak yaya geçişlerine açıldığı duyuruldu.

Buna göre, anlaşma gereği kapıdan günlük 150 Filistinlik giriş-çıkış yapabilecek.

"HASTA VE YARALILAR BÖLGE DIŞINA REFAH'TAN ÇIKAMAYACAK"

Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hasta ve yaralıların bölgeden ayrılışının Refah Sınır Kapısı üzerinden değil daha önce olduğu gibi Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden yapılacağını duyurdu.

Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların çıkışıyla ilgili bir güncellemenin bulunmadığını, hastaların daha önceki prosedürler uyarınca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'den ayrılacağı aktarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası