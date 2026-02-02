Güney Koreli rapçi Lee Taeyong’un, başkent Seul'de verdiği konsere Uşakspor logolu bir ceketle çıkması sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Uşakspor olaya ilişkin açıklama yaparken, ceketin fiyatı da belli oldu.

Güney Kore'nin en ünlü rapçilerinden Lee Taeyong, geçtiğimiz günlerde başkent Seul’de verdiği konsere Uşakspor logolu ceketle çıktı.

UŞAKSPOR LOGOSU DİKKATLERDEN KAÇMADI

30 yaşındaki Taeyong’un giydiği ceketin renginin, TFF 3. Lig ekibi Uşakspor'un forma rengi olan turuncu-siyah olduğu görülürken, üzerindeki logo da dikkatlerden kaçmadı.

Koreli rapçinin giydiği Uşakspor ceketi sosyal medyayı sallamıştı: Fiyatı belli oldu

Söz konusu ceketin 1.352.000 Won'a (yaklaşık 40.000 TL) satıldığı öğrenildi. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen paylaşım hakkında açıklama yapan Uşakspor, “Kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ünlü rapçinin neden Uşakspor logolu bir ceket tercih ettiği ise henüz bilinmiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası