Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Dünyanın ilgiyle takip ettiği gecede, sunucu Trevor Noah’ın ABD Başkanı Donald Trump ve Epstein Adası’na ilişkin yaptığı espri gündeme bomba gibi düştü. Noah'nın 'şaka'sına sert tepki gösteren ABD Başkanı, ünlü sunucuyu "Hazır ol Noah, seninle biraz eğleneceğim." diyerek tehdit etti.

"CLINTON'LA TAKILMAK İÇİN YENİ BİR ADAYA İHTİYACI VAR"

Noah, Billie Eilish’in “Wildlover” adlı şarkıyla yılın şarkısı ödülünü kazanmasının ardından sahnede yaptığı espriyle ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. Noah, “Bu, her sanatçının istediği bir Grammy ödülü — neredeyse Trump’ın Grönland’ı istediği kadar. Bu da mantıklı çünkü Epstein gittiğinden beri Bill Clinton’la takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

"EPSTEİN ADASI'NIN YAKININA BİLE YAKLAŞMADIM"

Söz konusu 'şaka' kısa sürede Trump’ın tepkisini çekti. Truth Social platformundan konuya ilişkin paylaşım yapan ABD Başkanı, Grammy’yi “en kötü ödül töreni” olarak nitelendirirken, Noah’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Bill Clinton adına konuşamayacağını belirten Trump, “Ben Epstein Adası’na hiç gitmedim, yakınına bile yaklaşmadım” dedi.

Noah’ın “gerçekleri öğrenmesi gerektiğini” ileri süren Trump, ünlü sunucuya dava açacağını belirterek, “Avukatlarımı bu zavallı, acınası, yeteneksiz ve aptal sunucuya dava açmaları için göndereceğim” ifadelerini kullandı. Sözlerinin sonunda ünlü sunucuyu tehdit eden ABD Başkanı, “Hazır ol Noah, seninle biraz eğleneceğim” ifadelerinde bulundu.

