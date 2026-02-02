2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde, 90+3'te attığı golle Türkiye'yi yarı finale çıkartan eski milli futbolcu İlhan Mansız ‘altın gol’ünün hikayesini anlattı. Mansız “Soyunma odasına gittiğimizde Yıldıray'a 'Ben maçta gol atacağım hiç merak etmeyin, hissediyorum' dediğimi hatırlıyorum ve daha sonra Rüştü'nün geliştirdiği atakla Ümit Davala'nın ön direğe kestiği ve benim o koşuyu yapıp ters köşeye vurduğum bir vuruşla sonuçlanan bir gol. Kariyerimin en önemli golü” dedi.

2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye Senagal ile karşı karşıya gelmiş, İlhan Mansız, 90+3'te attığı golle Türkiye'yi yarı finale çıkarmıştı. Eski milli futbolcu İlhan Mansız, futbol tarihine altın harflerle yazılan golüne ilişkin konuştu.

Dünya Kupası tarihindeki son altın golün hikayesini anlatan Mansız “O golden sonra dünyada altın gol kuralının kaldırılması da hikayeyi biraz daha da güzelleştiriyor. Tabii ki 48 sene sonra katıldığımız bir Dünya Kupası'nda bizi yarı finale taşıyan bir gol olduğundan dolayı çok önemli. Benim de kariyerimin en önemli golü” diye konuştu.

SOYUNMA ODASINDA “GOL ATACAĞIM” DEMİŞ

Senegal karşısında maça yedek başladığını hatırlatan eski milli futbolcu, soyunma odasında yaşananları şöyle anlattı:

Oyuna girdikten sonra maçın normal süresi tamamlandığında ve soyunma odasına gittiğimizde Yıldıray'a 'Ben maçta gol atacağım hiç merak etmeyin, hissediyorum' dediğimi hatırlıyorum ve daha sonra Rüştü'nün geliştirdiği atakla Ümit Davala'nın ön direğe kestiği ve benim o koşuyu yapıp ters köşeye vurduğum bir vuruşla sonuçlanan bir gol. Milli takımlar bazında ülkemizin şu ana kadar yaşadığı en büyük sevinçlerden bir tanesi. Daha sonra bize yarı final ve üçüncülük kapılarını açtı. Dünya Kupası'nda üçüncü olmak ayrı bir gurur ki dediğim gibi birçok futbolcunun kariyerinde bizim coğrafyamızdaki kariyerlerinde çok fazla denk gelen bir olay olmadığından dolayı çok çok daha anlamlı.

“24 SENE GEÇMEK ÜZERE”

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma ihtimalini de değerlendiren Mansız, "Artık bir Dünya Kupası'na canı gönülden katılmamızı uzun zamandır bekliyoruz. Benim katıldığım dönem 48 sene beklemek zorunda kalmıştık. Ardından 24 sene geçmek üzere. Umarım bu zamanı bekleme süresini yarıya indirerek ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılırız." temennisinde bulundu.

“FAVORİ EKİP BİZİZ”

İlhan Mansız, "Şansımız konusunda play-off aşamasında da nasıl kulüpler bazında belirttiğim etkenler geçerliyse milli takımlar bazında da aynısı. Bir play-off maçı, bu maçın hikayesi apayrı olacaktır. Kağıt üzerinde favori ekip biziz” diye vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde, Senegal karşısında uzatma devresinin 94. dakikasında yaptığı tek vuruşla, Türkiye'ye yarı finali getirerek maça damga vurmuştu. Bu golün ardından Dünya Kupası organizasyonlarında altın gol kuralı kaldırılmıştı. Bu kararla İlhan Mansız'ın golü, Dünya Kupası tarihinde atılan son "altın gol" olmuştu.

ROMANYA İLE KARŞI KARŞIYA

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Play-off etabında yarı final maçları ise 26 Mart ve final karşılaşmaları ise 31 Mart'ta oynanacak.

