Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 75-70 yendi ve ligde çıktığı 16 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Opet, bu sonuçla ligdeki 16. maçından da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

