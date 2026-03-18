Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Aksa’ya yönelik İsrail uygulamalarına karşı duruşlarını övdü ve Arap-İslam ülkelerini acil önlem almaya çağırdı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası, Mescid-i Aksa’ya girişler engellendi ve Müslümanların Harem-i Şerif’te ibadetleri kısıtlandı. Geçtiğimiz günlerde ise İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapalı olmasına tepki gösteren ve Eski Şehir surları önünde teravih kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı.

ERDOĞAN'IN TUTUMUNA ÖVGÜ

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Mescid-i Aksa’ya yönelik İsrail uygulamalarına karşı gösterdikleri kararlı tutumu övdü.

Sabri, yazılı açıklamasında Erdoğan ve İbrahim’in, ibadet edenlerin alana girişlerinin engellenmesine karşı çıkan ilk liderler arasında yer aldıklarını belirtti.

ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Sabri, İsrail’in bölgedeki devam eden savaşı Mescid-i Aksa’da yeni bir gerçeklik dayatmak için kullanıldığını ve uluslararası toplumun ilgisizliğinden faydalandığını vurguladı. “Yaşananlar 1967’den beri tehlikeli bir emsal teşkil ediyor” diyen Sabri, Arap ve İslam ülkelerine ibadet özgürlüğünü garanti altına almak ve oldu-bitti politikalarının dayatılmasını önlemek için acil önlem çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca İsrailli yetkililerin ibadet edenlerin girişine sıkı kısıtlamalar getirdiği, Müslümanların Harem-i Şerif’te ibadetlerini yerine getirmesinin engellendiği ve Kudüs’ün adeta bir askeri kışlaya dönüştürüldüğü ifade edildi. Sabri, Mescid-i Aksa’da namaz kılmanın uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış bir hak olduğunu ve İsrail’in aldığı önlemlerin hiçbir meşruiyet sağlamadığını kaydetti.

