İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapalı olmasına tepki gösteren ve Eski Şehir surları önünde teravih kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilim bir kez daha arttı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi.

Filistinliler, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasına karşı çıkarak Eski Şehir’deki Sahire Kapısı yakınlarında teravih namazı kılmak üzere toplandı. Ancak İsrail polisi kalabalığı buradan uzaklaştırdı.

Dağıtılan grup daha sonra Sultan Süleyman Caddesi üzerinde yeniden bir araya geldi. Polis, kalabalığı buradan da uzaklaştırarak Aslan Kapı çevresine kadar sürdü. Bu noktada teravih namazı kılan Filistinlilere sert şekilde müdahale edildi.

COP VE SES BOMBASI KULLANDILAR

İsrail polisinin cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylarda, basın mensubu olduklarını belirtmelerine rağmen biri Filistinli diğeri yabancı iki gazeteci de darbedildi. Müdahale sonrası Filistinliler, Vadi el-Cevz Mahallesi yönüne doğru dağıtılırken en az bir kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Yaşananlar, kutsal mekân çevresinde ibadet özgürlüğü ve güvenlik uygulamaları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası