İran’dan atıldığı tespit edilen yeni füzeler, İsrail’in orta ve güney bölgelerinde alarma neden oldu. Halk sirenler eşliğinde sığınaklara yönlendirilirken, ilk bilgilere göre ölü veya yaralı bulunmuyor.

İran'dan atıldığı belirlenen yeni füzeler, İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çalmasına yol açtı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

FÜZE PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ

Saldırı riski altındaki bölgelere cep telefonları üzerinden uyarı mesajları gönderildi ve halktan güvenli alanlara geçmeleri istendi. Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte sirenler çalarken, Kudüs’te füze parçalarının bir yola düştüğü aktarıldı.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yapılan ilk tespitlere göre olayda ölü veya yaralı olmadığını açıkladı. Yetkililer, halkın sakin kalmasını ve güvenli alanlarda beklemesini tavsiye ediyor.

