ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Venezuela’da kullandık” dediği elektromanyetik silah, İran savaşıyla daha stratejik hâle geldi. ABD, İsrail ve Çin sistemler geliştirirken Türkiye de GÖKBERK ve NAZAR ile sahaya güçlü giriyor.

Yeşim Eraslan / ANKARA - ABD’nin HELIOS, İsrail’in IRON BEAM, İngiltere’nin DragonFire ve Çin’in Silent Hunter gibi, geleceğin silah sistemi olarak değerlendirilen lazer silah teknolojisinde kıyasıya bir yarış başladı. Tahran yönetiminin beklenmedik bir direniş göstermesi üzerine İsrail, Iron Beam (Demir Işın) lazer sistemini, drone ve füze saldırılarına karşı aktif olarak devreye soktu.

Aynı şekilde Amerika da, lazer silahlarından HELIOS sistemini yeni nesil gemilere entegre etti. ABD ayrıca, bölgedeki üslerini korumak amacıyla DE M-SHORAD (SGT Stout) gibi 50 kilovatlık yüksek enerjili lazer sistemlerini de Orta Doğu’ya kaydırdı.

Bu arada, İngiltere’nin, DragonFire adlı lazer silahını Kraliyet Donanması gemilerine entegre etmeye hazırlandığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Lazer teknolojimiz inanılmaz” sözlerini gazetemize değerlendiren savunma uzmanı Turan Oğuz, ABD’nin HELIOS’u senelerdir Arlberg sınıfı bir geminin üzerinde dronelara karşı test ettiğini kaydetti. Oğuz, İngiltere ve Almanya’nın 50, İsrail’in 100, Çin’in 180 ve ABD’nin de 100 kilovat testleri gerçekleştirdiğini, ABD’nin ayrıca 300-400 kilovat civarında iki projesinin olduğunu söyledi.

Türkiye’deki lazer silah geliştirmelerine de değinen Oğuz, “Türkiye’de de METEKSAN, ASELSAN ve ROKETSAN’ın projeleri var. Ancak bizdeki en büyüğü şu aşamada 10 kilovat civarında. Bu sistemi sahada aktif olarak test ediyoruz. Aynı şekilde test çalışmaları süren NAZAR adlı lazer silahımızın da TF2000 muhribinde kullanılması planlanıyor” dedi. Lazer silahlarının şu ana kadar sadece dronelarda etkili olduğunu kaydeden Oğuz, sistemin 2 bin kilovatlara çıktığı zaman ancak balistik füzelerde etkili olabileceğinin belirtildiğine dikkati çekti.



