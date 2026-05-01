İl Sağlık Müdürlükleri, “2026 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası”na ilişkin ilan metinlerini yayımlamaya başladı. Paylaşılan duyurularda başvuru süreci ve kura takvimi detaylı şekilde yer aldı. Başvurularını tamamlayan sağlık personeli ise il içi yer değiştirme kurasının yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, il içi yer değiştirme kurası ne zaman gerçekleştirilecek?

Birçok ilde sağlık personeline yönelik il içi tayin süreci başladı. 2026 yılı Mayıs dönemi kapsamında başvuru ve atama takvimleri illere göre farklılık gösterirken, süreçle ilgili detaylar İl Sağlık Müdürlükleri tarafından duyuruluyor. İl içi yer değiştirme başvuru ve kura takvimleri, müdürlüklerin resmi internet siteleri üzerinden yayımlanıyor. Bu nedenle adayların, bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlüklerinin duyurularını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.



Sağlık Bakanlığı il içi yer değiştirme kurası ne zaman? İl Sağlık Müdürlükleri 2026 Mayıs Dönemi tayin takvimlerini paylaşıyor!

İSTANBUL MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ TAYİN KURASI DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine ilişkin Yönerge kapsamında ilimiz emrinde görev yapan personelin (Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin ) 2026 Yılı Mayıs Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 22/05/2026 tarihinde yapılacaktır.

Söz konusu kuraya başvuracak olan personelin, ekteki kura takvimi çerçevesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü internet sitesinde online işlemlerde yer alan Nakil Atama Robotu (NAR) (https://apps.istanbulsaglik.gov.tr/nakilatama/sorgula) üzerinden münhal açılan yerlere başvurması halinde talebi değerlendirilmeye alınacaktır.

MANİSA MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ TAYİN KURASI DUYURUSU

2026 Yılı Mayıs Dönemi Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine Dair İlan Metni Yayınlandı. Yerleştirme sonuçları 12.05.2026 tarihinde Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün resmi İnternet adresinden duyurulacak.

BURSA MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ TAYİN KURASI

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personel için İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince 2026 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama Kurası yapılacaktır.

