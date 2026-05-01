Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapılırken, günlük yevmiye ile çalışan bazı inşaat işçileri ise evlerine ekmek götürebilmek için mesai yaptı.

Edirne’de çalışan işçiler, geçim sıkıntısı nedeniyle bayram günü de iş başında olduklarını söyledi.

"ÇALIŞMASAK BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

İnşaat işçilerinden biri, 1 Mayıs’ta çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "İşçiyiz, emekçiyiz. Başka söyleyecek bir şey yok. Çalışmasak başka çaremiz yok. Devamlı çalışmak lazım" dedi.

"BİZİM BAYRAMIMIZ İŞ OLDUĞU GÜN"

Bir başka işçi ise meydanlara gitme imkanlarının olmadığını ifade ederek, "Biz maaşlı ya da sendikalı çalışanlar gibi değiliz. Bizim bayramımız iş olduğu gün. Yeter ki iş olsun, ekmek olsun" sözleriyle yaşadıkları zorluğu anlattı.

1 Mayıs’ta yevmiyeli emekçilerin zorunlu mesaisi

"ÇALIŞMADIK MI AÇIZ"

İşçilerden Zafer isimli vatandaş da günlük kazançla geçindiklerini belirterek, "Bugün çalışmadık mı açız. Çocuğumuz bizden bir şey istediğinde cebimizde para olmayınca çok kötü oluyoruz. Bu yüzden çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

1 Mayıs’ta birçok kişi meydanlarda hak ararken, yevmiyeli çalışan işçiler ise hayat mücadelesi için inşaatlarda mesai yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası