Washington ile Tahran arasındaki diplomatik satrançta zaman daralıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tarafından sunulan ilk barış önerisini "yetersiz" bularak reddetmesinin ardından, dünya bugün Tahran’dan gelecek revize edilmiş teklife kilitlendi.

Trump, müzakere sürecindeki sabrının tükendiğine dair sinyalleri bizzat kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden duyurmuştu. Elinde silahla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, "Artık İyi Adam yok" demişti.

CNN'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, İran'ın revize edilmiş barış önerisinin bugün Pakistanlı arabulucular aracılığıyla sunulması bekleniyor.

Oval Ofis’ten yapılan açıklamada nükleer silahlardan tamamen vazgeçilmediği sürece hiçbir anlaşmanın masada olmayacağının altı çizilmişti.

ABD basını, "Donald Trump'ın önceki öneriyi reddetmesinin ardından Pakistanlı arabulucular İran'dan revize edilmiş bir barış önerisi bekliyor ve kaynaklara göre cevap bugün gelebilir." dedi.

SON DURUM: GERÇEK RAKAM PENTAGON’UN İDDİASININ DÖRT KATI

İran cephesinden ise ABD ekonomisine yönelik çarpıcı bir "fatura" çıkışı geldi. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Pentagon’un savaş maliyetlerine ilişkin verilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti:

"Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun kumarı şimdiye kadar ABD'ye doğrudan 100 milyar dolar maliyet getirdi. Açıklanan rakamın dört katı. Amerikalı vergi mükellefleri için dolaylı maliyetler çok daha fazladır. Her Amerikan hanesine aylık pay 500 dolara ulaştı ve hızla artıyor. "Önce İsrail" her zaman "Sonunda Amerika" demektir."

HAYYAM UYDUSUNA SİBER SALDIRI GİRİŞİMİ

Ablukanın gölgesinde, teknolojik altyapılara yönelik saldırılar da su yüzüne çıktı. İran İletişim Bakanlığı, İran Uzay Araştırma Enstitüsü ve Hayyam uydusunun kontrol odalarını hedef alan siber saldırı girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, yoğun saldırı girişimlerine rağmen Hayyam uydusunun görevini en ufak bir aksama yaşamadan sürdürdüğü ve stratejik görüntülerin alınmaya devam edildiği kaydedildi.

TAHRAN'DAN YENİ TEHDİT

Trump’ın çıkışına İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den karşılık gecikmedi. Babasının ölümünden sonra kamuoyunda henüz görülmeyen ancak yazılı mesajlarla otoritesini kuran Hamaney, nükleer ve füze kapasitesinden asla taviz vermeyeceklerini açıkladı. Hamaney, yabancı güçlerin Basra Körfezi’ndeki yerinin ancak "suların derinliği" olabileceğini açıklayarak askeri misilleme imasında bulundu.

"MAHVOLDUK, BÜYÜK KAYBETTİK"

ABD'li ünlü stratejist ve Chicago Üniversitesi Profesörü John J. Mearsheimer, deniz ablukası ve askeri baskı üzerinden yürütülen stratejinin Amerikan çıkarları için büyük bir "yanılsama" olduğunu savunarak, yeni bir savaşın ABD için tam bir yıkım olacağını açıkladı:

"Bu savaşta deniz ablukasıyla kazanmayacağız, tıpkı hava gücüyle kazanamayacağımız gibi; bu kesinlikle olmayacak.

İran'ın şu anda ringin köşesine sıkıştığı ve ihtiyacımız olan tek şeyin biraz daha askeri baskı uygulamak olduğu ve her şeyin bizim için güzelce sonuçlanacağı fikri bir "yanılsama"dır.

Bunların hepsi basitçe söylemek gerekirse, eğer tekrar savaşa girersek mahvoluruz; sadece kaynakları boşa harcar ve hiçbir başarı elde edemeyiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası