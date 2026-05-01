Anneler Günü hazırlıkları haftalar öncesinden başladı. Birçok ülkede Anneler Günü mayıs ayında kutlansa da, tarih kültürel geleneklere göre değişiklik gösterebilir. Peki, Anneler Günü ne zaman, bu hafta sonu mu kutlanacak?

Anneler Günü, bizi büyüten ve hayatımızı şekillendiren kadınları kutlamak için özel bir zamandır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır ve milyonlarca aile bu günü hediyeler, çiçekler ve birlikte geçirilen kaliteli zamanla annelerini onurlandırarak geçirir.

2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Anneler Günü, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. Ülke genelinde yaygın olarak kutlanan bir gün olsa da, resmi bir tatil değildir.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.Amerika Birleşik Devletleri’nde Anneler Günü her zaman Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır; bu gelenek 1914 yılında resmiyet kazanmıştır. Takvimin yapısına bağlı olarak tarih her yıl biraz değişiklik gösterebilir.

ANNELER GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Geleneksel kutlamalar genellikle çiçekler, tebrik kartları, takılar ve Anneler Günü brunch’ları etrafında şekillenir. Pek çok restoran, ailelerin birlikte özel yemek planları yapması nedeniyle haftalar öncesinden dolmaktadır.

Ancak kutlama alışkanlıkları değişiyor. Günümüzde daha fazla aile, maddi hediyeler yerine deneyimlere odaklanıyor. Hafta sonu kaçamakları, spa günleri ve birlikte geçirilen kaliteli zaman giderek daha popüler hale geliyor. En dikkat çekici trend ise aileye özel, kişisel bağları yansıtan hediyelere olan ilginin artması.

Bazı ülkeler bu günü dini takvimlere göre belirlerken, bazıları annelerin haklarını savunan kadınları onurlandırmak için özel tarihler seçmiştir. Ancak farklılıklara rağmen amaç aynıdır: Bizi büyüten kadınları onurlandırmak ve onların hikâyelerini nesilden nesile aktarmak.

