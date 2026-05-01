Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Yunan kara sularında İsrail donanmasının vahşi saldırısına uğradı. 40 saat boyunca gemide rehin tutulan aktivistlerin darp edildiği ve sistemli işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan acil açıklamada, Yunan sularında gerçekleşen 40 saatlik esaretin detayları paylaşıldı.

İsrail askerleri barışçıl bir şekilde direnen silahsız sivillere yumruk ve tekmelerle saldırdı. Aktivistlerin elleri arkadan bağlanarak güvertelerde sürüklendiği, birçoğunun burnunun kırıldığı ve kaburgalarının çatladığı tespit edildi.

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere 40 saatlik işkence! İki isim hedef seçildi

"40 SAAT DURMADILAR"

Aktivistlere yeterli yiyecek ve su verilmezken, uyumalarını engellemek için zeminler kasıtlı olarak defalarca suyla dolduruldu.

İsrail donanması, mürettebat içerisinden özellikle iki ismi hedef seçti.

İspanyol vatandaşı Saif Abukeshek ve Brezilyalı Thiago Avila, diğer aktivistlerden zorla ayrılarak İsrail’deki Ketziot Hapishanesi'ne kaçırılmak istendi.

60 AKTİVİSTTEN AÇLIK GREVİ: HEPİMİZ YA DA HİÇBİRİMİZ

Arkadaşlarının kaçırılmasına ve gördükleri ağır işkenceye tepki gösteren 60 aktivist, Girit’te otobüslere bindirildikleri sırada açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Otobüslerdeki 175 katılımcı, tüm yolcular tamamlanmadan bulundukları yerden ayrılmayacaklarını duyurarak araçların hareket etmesini engelledi.

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere 40 saatlik işkence! İki isim hedef seçildi

YUNANİSTAN’DAN "TECRİT" HAMLESİ

Olay yerindeki gerginlik, Yunan makamlarının tavrıyla yeni bir boyuta ulaştı. Yunan polisi, Sumud koordinasyon ekibinin aktivistleri taşıyan otobüslerin bulunduğu bölgeye girişini engelleyerek adeta bir tecrit çemberi oluşturdu.

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere 40 saatlik işkence! İki isim hedef seçildi

"KORSANLIK CEZASIZ KALMAMALI"

Global Sumud Filosu Türkiye ekibi, yaşanan hukuksuzluğa karşı küresel kamuoyuna çağrısını yineledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, "Yunanistan hükümeti, aktivistlerin kıyılarına indirilmesini kabul etti. Bunun için teşekkür ederiz. Terör örgütüyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen Seyf Ebu Keshkek ile yasa dışı faaliyette bulunduğundan şüphelenilen Thiago Avila, sorgulanmak üzere İsrail'e getirilecektir. İsrail, Gazze'ye yönelik deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avilla, Global Sumud Filosu yönetiminde yer alıyor.

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki 58 tekneden 22'sine dün Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etmiş, 20'si Türk olmak üzere 175 aktivisti alıkoymuştu. Küresel Sumud Filosundan yapılan açıklamada, aktivistlerin bugün ülkelerine geri gönderme işlemleri için Girit Adasına götürüldüğü, Keshkek ve Avilla'nın ise işlemlerinin devam ettiği belirtmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası