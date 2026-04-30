İslam Memiş, küresel piyasalara ilişkin değerlendirmesinde haftanın merkez bankaları açısından kritik gelişmeler içerdiğini ifade etti. Japonya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası Fed’in faizlerde değişikliğe gitmediğini hatırlatan Memiş, Avrupa Merkez Bankası’nın da benzer şekilde temkinli bir duruş sergilemesinin beklendiğini söyledi.

Memiş, merkez bankalarının özellikle jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle “bekle–gör” politikasına geçtiğini belirterek, bu durumun piyasalarda yönsüzlüğü artırdığını dile getirdi.

Borsa İstanbul’a ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, endeksin 13.900 – 14.400 puan bandında sıkıştığını ifade ederek, kısa vadede bu aralığın takip edilmesi gerektiğini söyledi. Haber akışları ve bölgesel gerilimlerin piyasada belirleyici olmaya devam ettiğini vurguladı.

Döviz piyasasına da değinen Memiş, dolar/TL’nin Nisan ayında 45 lira seviyesinin üzerine yerleştiğini hatırlatarak, yıl sonu için 50 TL hedefinin korunduğunu, Mayıs ayında ise 46 TL seviyesinin görülebileceğini öngördü. Euro/dolar paritesinde 1.21–1.22 hedefinin geçerliliğini sürdürdüğünü, Euro/TL’de ise yükseliş eğiliminin devam ettiğini ifade etti.

Altın tarafında yükseliş beklentisini sürdüren Memiş şunları söyledi: "Uluslararası piyasalarda ons altın 4635 dolar seviyesinde %2 primli tepki alımıyla karşımızda durmaya devam ediyor. Mart ayında en kötüsü geride kaldı uyarımı tekrar anımsatmak isterim. Mart ayında 4100 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın vardı karşımızda. Şu anda ons altın 4635 dolar seviyesinde. Yani Nisan ayını 535 dolarlık bir yükselişle tamamlıyoruz.

MAYIS AYINDA ALTINDA BEKLENTİ NE? Burada savaş devam ederse, stres artarsa yine Trump'ın söylemleri piyasayı manipüle etmeye devam ederse 4400 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi. İlk önce 4.500 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi. Mayıs ayı önümüzde yükselişlerin devam edeceğini ifade etmiştim diğer videolarda. Yine beklentim devam ediyor. Mayıs ayı içinde 7.000 TL seviyesinin üzerine ataklar bekliyorum.

Ons altın tarafında önce 4850 tekrar 4900 dolar seviyesi denemesini yapabilir. O yüzden mayıs ayı tarafında benim altın tarafındaki öngörüm yükseliş yönlü devam etmekte. gram altın tarafında 10.000 TL seviyesi yıl sonuna kadar tekrar geçerliliğini korumakta."

Genel değerlendirmesinde İslam Memiş, piyasalarda “bekle–gör” döneminin sürdüğünü, yatırımcıların kısa vadeli hamlelerden kaçınması gerektiğini vurgularken, orta ve uzun vadede özellikle altın ve emtia tarafında yükseliş trendinin devam ettiğini söyledi: "Mayıs ayına baktığımız zaman yine sessizce beklemeye devam edeceğiz. Bu soygunda masada olmayacağız. Kenarda olmaya devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar orta ve uzun vadede petrol karşısındaki bütün varlıklarla alakalı yükseliş yönlü beklentimizi tekrar korumaya devam ediyoruz"

