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Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaşın tavuk kümesine giren 2 metrelik dev kara yılanı çıplak elle yakalamaya çalışan ve çevresinde "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer'in, operasyon esnasında yılan tarafından elinden ısırıldığı o ilginç anlar kameraya yansıdı. Kendisini ısıran yılana "İlla ısıracaksın değil mi?" diyerek tebessüm ettiren bir sitemde bulunan Başer, yakaladığı yılanı zarar vermeden yeniden doğal ortamına güvenli bir şekilde bıraktı.

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