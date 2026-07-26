CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in suç duyurusunun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye toplantısına "paralı figüran" getirildiği iddiası hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şikayet edilenlerin ifadelerine başvurulacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye toplantısına "cast ajansı aracılığıyla paralı figüran taşındığı" yönündeki iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, 'figüran' iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, şikayet edilenlerin ifadesine başvurulacağı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

“Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır"

CHP'de "figüran partili" iddiasına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ"

Gürsel Tekin bugün düzenlediği basın toplantısında CHP'nin dün gerçekleşen üye katılım törenine cast ajansları üzerinden ücretli figüran getirildiği iddialarının kendilerine kurulan bir tezgah olduğunu savunarak, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti.

CHP'de "figüran partili" iddiasına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

Bazı medya organlarında toplantıya bazı kişilerin cast ajansından araçlarla getirildiğine ilişkin çıkan haberlere, "Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar" diyerek tepki gösteren Tekin, tezgah kurularak kendilerine iftira atıldığını savunmuştu.

Tekin, ulaşım talebi olanları ve gençlik kolları başkanını aradıklarını, ancak bu kişileri kimsenin tanımadığını aktararak şunları söylemişti:

CHP'de "figüran partili" iddiasına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

"Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var, iki kişi bilebilir. Bir, bu kirli tuzak kuran medya bilebilir, ikincisi devletimizin savcıları soruşturmayla yapabilir. Gece hemen hiç bugünü beklemeden cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Burada açık ve net söylüyorum, başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olarak hiçbir kirli tarafta olmadık. Ne içeride ne dışarıda hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar dibine kadar sonuna gideceksiniz. Bu kurulan FETÖ'vari tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Bulacağız hiç kimse merak etmesin"

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