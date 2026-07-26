Tekirdağ'da arı sokması sonucu fenalaşan 29 yaşındaki Melih Ertekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı olay Saray içesine bağlı Güngörmez Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan besiciliği yapan 29 yaşındaki Melih Ertekin, arı sokması sonucu fenalaştı. Ertekin, yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tekirdağ'da bir genç arı sokması sonucu canından oldu

HASTANEDE CAN VERDİ

İlk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ertekin, burada hayatını kaybetti.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Arı sokmaları çoğu zaman bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik ve kaşıntıya yol açsa da bazı kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle nefes darlığı, yüzde ve boğazda şişme, baş dönmesi, yaygın döküntü veya bilinç kaybı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetlerine başvurulması gerekir.

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