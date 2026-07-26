Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ulaşımın sağlanamadığı Belgon Yaylası'nda rahatsızlanan 67 yaşındaki kadın için zamanla yarışıldı. Karadan ulaşılamayan bölgeye sevk edilen askeri helikopter, yaşlı kadını bulunduğu noktadan alarak hastaneye ulaştırdı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Belgon Yaylası'nda rahatsızlanan 67 yaşındaki bir kadın, karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saat 09.20 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla başladı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyü sınırlarındaki Belgon Yaylası'nda bulunan 67 yaşındaki Kudret Akdoğan'ın rahatsızlandığı ve bulunduğu bölgeden kendi imkanlarıyla çıkarılamadığı bildirildi.

BÖLGEYE HELİKOPTER YÖNLENDİRİLDİ

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri koordineli şekilde harekete geçti. Zorlu arazi şartları nedeniyle karadan müdahalenin mümkün olmaması üzerine bölgeye askeri helikopter yönlendirildi.

Helikopterle bulunduğu noktadan alınan Kudret Akdoğan, doktor gözetiminde Şırnak'taki Tümen Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede gerçekleştirilen hava tahliye operasyonu sayesinde yaşlı kadın kısa sürede sağlık ekiplerine teslim edilirken, ekiplerin koordineli çalışması olası bir olumsuzluğun önüne geçti.

ASKERİ BİRLİKLER YARDIMA KOŞUYOR

Son dönemde bölgede güvenlik görevlerinin yanı sıra insani yardım ve acil sağlık operasyonlarında da aktif rol üstlenen askeri birlikler, özellikle ulaşımın güç olduğu yüksek rakımlı yaylalarda vatandaşların yardımına koşuyor. Askeri helikopterler; hasta tahliyeleri, arama-kurtarma çalışmaları ve doğal afetlere müdahalede de etkin şekilde kullanılıyor.

67 yaşındaki kadın için nefes kesen operasyon! Askeri helikopter devreye girdi

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