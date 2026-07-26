Galatasaray'ın, adı Fenerbahçe ile de anılan Milan'ın 27 yaşındaki yıldızı Rafael Leao için teklif yaptığı, İtalyan ekibinin ise bu teklife sıcak bakmadığı iddia edildi.

Sarı kırmızılılar, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao için harekete geçti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Di Marzio'nun haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, Portekizli yıldız için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Bu teklife sıcak bakmayan İtalyan ekibinin, 27 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.

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Galatasaray'ın Rafael Leao teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE İÇİN YENİ İDDİA

Fenerbahçe'nin yalanlamasına rağmen Rafael Leao için cazip bir teklif yapıldığı iddia edildi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; sarı lacivertliler, Portekizli yıldız için oldukça cazip bir maaş teklifi ile ciddi bir girişimde bulundu. Fenerbahçe, Rafael Leao'ya yıllık 8 milyon avro ve çeşitli bonuslar sundu. Sarı lacivertlilerin, Milan'a da 50 milyon avro teklif etmeye hazır olduğu iddia edildi.

SARI LACİVERTLİLERDEN YALANLAMA

Rafael Leao iddiaları üzerine Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon avro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır." denildi.

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