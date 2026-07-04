Şanlıurfa'da düzenlenen bir operasyonda polis helikopterinin kamerasına yansıyan görüntü sosyal medyada ilgi gördü. Evlerinin damına çıkan bir çocuk, elindeki Türk bayrağını sallayarak polis ekiplerini selamladı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, çocuğa bisiklet hediye edildiğini açıkladı.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Narkokapan" uyuşturucu operasyonunda görev yapan polis helikopterinin kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, evlerinin damına çıkan bir çocuğun elindeki Türk bayrağını sallayarak gökyüzündeki polis helikopterini selamladığı görüldü.

Paylaşımda, "Gökyüzünden bakarken geleceği gördük" ifadelerine yer verilirken, uyuşturucuyla mücadelenin çocukların daha güvenli ve huzurlu bir geleceğe sahip olması amacıyla kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Helikopter kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Polis helikopterini evinin çatısından Türk bayrağı sallayarak selamlayan Abdullah Emre Altay, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, küçük çocuğun anlamlı hareketinin bayrak sevgisinin ve milli-manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının en güzel örneklerinden biri olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre Abdullah Emre Altay, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, bayrağa duyduğu sevgi ve bağlılığın bir nişanesi olarak kendisine Türk bayrağı ile bisiklet hediye edildi.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Gözlerindeki heyecan, yüreğindeki vatan sevgisi ve bayrağımıza gösterdiği saygı geleceğimize olan güvenimizi ve umudumuzu bir kez daha güçlendirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, milli ve manevi değerlere sahip çıkan tüm çocuklara ve onları bu bilinçle yetiştiren ailelere teşekkür edilerek, Şanlıurfa'da yaşatılan bayrak sevgisinin birlik ve beraberliğin en önemli miraslarından biri olduğu vurgulandı.

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