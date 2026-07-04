Trabzonspor'da krizin adı Onuachu: 4 katı paraya ret, FIFA'ya şikayet!
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli'nin, Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ile yıllık 22 milyon euroya anlaşma sağladığı iddia edildi. Temmuz 2025'te ödediği rakamın 4 kat fazlası bonservis teklifini reddeden bordo-mavili kulübün, Al Ahli’yi FIFA'ya şikayet ettiği öne sürüldü.
- Trabzonspor, Southampton'dan 5 milyon 670 bin euroya aldığı Paul Onuachu'ya yıllık 2 milyon euro maaş ödüyor.
- Al Ahli, Onuachu ile yıllık yaklaşık 22 milyon euro (haftalık 450 bin euro) üzerinden anlaştı.
- Suudi kulübü, Al Ahli, Trabzonspor'a 20 milyon euro bonservis önerdi.
- Trabzonspor, bu teklifi kabul etmedi.
- Trabzonspor, Al Ahli'yi FIFA'ya şikayet etti.
- Trabzonspor, ayrılık ihtimaline karşı Brezilya ve Nijerya'da santrfor arayışlarına başladı.
Trabzonspor'da Paul Onuachu şoku yaşanıyor. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon başında Southampton'dan 5 milyon 670 bin euroya aldığı 32 yaşındaki oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş ödüyor. Al Ahli'nin se Nijeryalı yıldız ile haftalık 450 bin euroya (yıllık yaklaşık 22 milyon euro) anlaştığı konuşuluyor.
TRABZONSPOR'DAN NET TAVIR
Nijerya’da yayın dijital platform Naija Ballers'ta yer alan habere göre; Suudi kulübü, Trabzonspor’a da 20 milyon euro bonservis önerdi. Bordo-mavililer, teklifi kabul etmediği gibi 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onuachu ile görüştükleri için Al Ahli’yi FIFA’ya şikayet etti.
BREZİLYA VE AFRİKA'DA SANTRFOR ARANIYOR
Yıldız golcü, kariyerinin son büyük sözleşmesini yapma niyetinde. Bordo-mavililer, hangi fiyata olursa olsun Onuachu’yu bırakmak istemese de, ayrılık ihtimaline karşı Brezilya ve Nijerya’da santrfor arayışlarına başladı.