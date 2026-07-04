Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli'nin, Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ile yıllık 22 milyon euroya anlaşma sağladığı iddia edildi. Temmuz 2025'te ödediği rakamın 4 kat fazlası bonservis teklifini reddeden bordo-mavili kulübün, Al Ahli’yi FIFA'ya şikayet ettiği öne sürüldü.

Trabzonspor'da Paul Onuachu şoku yaşanıyor. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon başında Southampton'dan 5 milyon 670 bin euroya aldığı 32 yaşındaki oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş ödüyor. Al Ahli'nin se Nijeryalı yıldız ile haftalık 450 bin euroya (yıllık yaklaşık 22 milyon euro) anlaştığı konuşuluyor.

Paul Onuachu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 26 gol atı ve 2 asist yaptı.

TRABZONSPOR'DAN NET TAVIR

Nijerya’da yayın dijital platform Naija Ballers'ta yer alan habere göre; Suudi kulübü, Trabzonspor’a da 20 milyon euro bonservis önerdi. Bordo-mavililer, teklifi kabul etmediği gibi 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onuachu ile görüştükleri için Al Ahli’yi FIFA’ya şikayet etti.

Onuachu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

BREZİLYA VE AFRİKA'DA SANTRFOR ARANIYOR

Yıldız golcü, kariyerinin son büyük sözleşmesini yapma niyetinde. Bordo-mavililer, hangi fiyata olursa olsun Onuachu’yu bırakmak istemese de, ayrılık ihtimaline karşı Brezilya ve Nijerya’da santrfor arayışlarına başladı.

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