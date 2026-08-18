Vekil aracıyla sevkiyat iddiası! Cemal Enginyurt'un oğluna kara para ve yasaklı madde soruşturması

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, "halk sağlığını bozma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yapılan soruşturma çerçevesinde Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’u ve birlikte hareket ettiği iddia edilen Mehmet Sedat Erge'yi, “halk sağlığını bozma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları ile şüpheli sıfatıyla ifadeye davet etti.

Soruşturma dosyasına giren bilgi ve ihbarlarda Ankara'da faaliyet yapan "Red GYM" adlı spor merkezi üstünden protein tozu, performans artırıcı ürünler ile çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri haricinde, kayıt dışı biçimde satışının gerçekleştirildiği ile alakalı iddialar yer aldı. Bu çerçevede, Alptürk Enginyurt'un söz konusu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol üstlendiği, Mehmet Sedat Erge'nin ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlar ile para transferlerinin organize edilmesinde görev aldığı doğrultusundaki bilgiler soruşturma dosyasına girdi.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

MİLLETVEKİLİ ARACI SEVKİYATTA KULLANILDI İDDİASI

Dosyaya intikal eden ihbarlarda ayrıca, Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında olan ve koruma tahsisli olduğu bildirilen otomobillerin bazı sevkiyatlarda kullanıldığı iddia edildi. Söz hususu suçlamaların doğruluğunun ve sevkiyatların kapsamının tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ediyor.

MASAK tarafından düzenlenen Mali Analiz Raporunda, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki para hareketlerinin 2025 senesinde önceki senelere oranla belirgin biçimde arttığı belirlendi. Rapora göre, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki toplam para giriş-çıkışı tek tek tespit edildi.

GEÇEN YIL 25 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Hesaba giren paranın 2021-2024 seneleri arasında yaklaşık 15 milyon TL, sadece 2025 senesinde ise yaklaşık 25 milyon TL olduğu kaydedildi. MASAK incelemesinde Alptürk Enginyurt'un en yüksek tutarlı para transferlerinin, Cemal Enginyurt ile 18 milyon 966 bin 960 TL, Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin 414 TL, Muhammed Kürşat Şahin ile 2 milyon 21 bin 100 TL olduğu tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde dosyaya giren ihbar ve iddiaların doğruluğunun, şüpheliler arasındaki para ve mal hareketlerinin kaynağının, kayıt dışı olduğu düşünülen satış ve sevkiyatların çerçevesinin ve elde edilen gelirlerin aklanıp aklanmadığının belirlenmesine yönelik adli ve mali incelemeler sürüyor.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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