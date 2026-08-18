Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten alkollü araç kullanırken karıştığı bir kaza nedeniyle 7 ay hapis cezası almıştı. Ayten'in başka bir dosyası da adli süreçte gündeme gelince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz gecesi alkollü otomobil kullanırken kaza yapması sebebiyle aldığı 7 ay hapis cezası ve daha önceki mükerrer suç dosyası kapsamında tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre olay, 3 Temmuz günü gece saatlerinde Burdur'da yaşandı. Alkollü biçimde otomobil kullandığı esnada kazaya karışan Ayten, olayın sonrasında polis birimleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla alakalı işlemlerini tamamlamasının sonrasında Ayten, ifadesi alınmak için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında adliyeye gönderilen Ayten, savcılıkta verdiği ifadenin sonrasında serbest kaldı. Kazayla alakalı yürütülen adli süreçte Ayten hakkında 7 ay hapis cezası kararı verildi.

Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte taraftan Ayten'in daha önce işlediği bir suç sebebiyle hakkında bulunan mükerrer dosya da adli süreçte tekrar gündeme geldi. Hakkındaki 7 aylık hapis cezası ve mükerrer suç durumu kapsamında işlemleri yapılan Ayten hakkında tutuklama kararı verildi. Ayten, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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