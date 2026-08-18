ÖZEL │ Riad Bajic'ten yıllar sonra transfer itirafı: Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye almak istedi

Ülkemizde bir dönem Konyaspor, Başakşehir, Giresunspor ve Ankaragücü formalarıyla top koşturan Riad Bajic, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Futbol hayatını şimdilerde AEK Larnaca’da sürdüren 32 yaşındaki Boşnak golcü, kariyeriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Fenerbahçe’nin kapısından döndüğü dönemle ilgili ilk kez konuştu.

Süper Lig’de birçok takımda forma giymesine rağmen Konyaspor’daki etkili oyunuyla hafızalarda yer edinen ve "kulüp tarihinin en golcü 3'üncü ismi" olan Riad Bajic, futbol hayatının bilinmeyen yönleriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Aykut Kocaman’dan övgüyle bahseden Boşnak santrfor, Süper Lig serüveninin kendisine bıraktığı etkiye ayrı bir parantez açtı.

“SÜPER LİG’DEKİ BASKI DAHA BÜYÜK”

Kariyerinde Bosna Hersek, Türkiye ve İtalya liglerinde de forma giyen Riad Bajic, Süper Lig’i diğer liglerle kıyaslayarak ligimizin zorluk seviyesine vurgu yaptı. Bajic, “Türkiye Süper Ligi’nde oynamak kolay değildir ve son dönemlerde buraya oynamak için gelen herkes ne demek istediğimi anlamıştır. Sabrı az olan veya hiç olmayan taraftarların durumu ise özel bir hikâye oluşturuyor. Bu durumda oyuncuların üzerindeki baskı çok daha büyük oluyor.” diye konuştu.

Riad Bajic

“KARİYERİME BÜYÜK BİR ETKİDE BULUNDULAR”

Konyaspor formasıyla 119 maça çıkan ve 33 gol kaydederek kulüp tarihine ismini yazdıran Boşnak santrfor, burada beraber çalıştığı teknik direktörlere de vurgu yaparak, “Konyaspor dönemimde Aykut Kocaman ve Fahrudin Ömeroviç ile geçirdiğim zaman kariyerimin sonraki gelişiminde şüphesiz büyük bir etki meydana getirdi. Benim için yaptıkları her şeyden dolayı onlara çok minnettarım. Onlar olmasaydı kariyerim kim bilir hangi yöne doğru ilerlerdi. Futbol hayatımın çok güzel bir dönemi Konyaspor'da geçti.” ifadelerini kullandı.

“AYKUT KOCAMAN, FENERBAHÇE’YE ALMAK İSTEDİ”

Konyapor’da sergilediği başarılı performansın ardından ismi sürekli olarak 4 büyüklerle anılan Bajic, o dönem transferle ilgili yaşadığı süreci şöyle anlattı:

Evet, Türkiye'deki büyük 4 takımdan birine gideceğim hakkında o süreçlerde çok konuşuldu. Bence Fenerbahçe'ye en yakın olduğum dönem, teknik direktör Kocaman'ın oraya gittiği zamandı ancak daha sonra Udinese'den teklif geldi ve İtalya'ya gitmeye karar verdim. Aykut Kocaman beni transfer etmek istedi ama transfer için biraz beklemem gerekiyordu. Bu sırada Udinese devreye girdi ve transferi onlarla tamamladık.

Aykut Kocaman, son olarak 2021 yılında İstanbul Başakşehir'i çalıştırdı.

“İTALYA’DAKİ DÖNEMİM HARİKA BİR DENEYİMDİ”

İtalya Ligi’nde Udinese, Ascoli ve Brescia formaları giyen Boşnak yıldız, toplamda 71 resmî maça çıkarak etkileyici oyununu orada da sürdürdü. Çizme futbolunun kendisinde bıraktığı izlerle ilgili konuşan tecrübeli oyuncu, “İtalya'da futbol disiplini ve taktikleri hakkında çok şey öğrendim. Her halükârda harika bir deneyim yaşadım.” sözlerini sarf etti.

“HER MAÇI ÖLÜM KALIM MESELESİ OLARAK GÖRÜRDÜ”

Kendisi gibi bir dönem santrfor olan İtalyan futbolunun efsane ismi Filippo Inzaghi ile Brescia Calcio’da çalıştığı dönemden bahseden Bajic, şöyle devam etti:

Inzaghi; sonuca odaklanan, oldukça gergin, her maçı bir ölüm kalım meselesi olarak gören ve kendine özgü özellikleri olan bir teknik direktördü. Ancak kariyerim boyunca karşılaştığım her antrenör gibi Inzaghi de bu süreçte bana önemli bilgiler öğretti

“DÖRT BÜYÜKLERE GOL ATMAK ÖZEL BİR ZEVKTİ”

Süper Lig kariyerinde forma giydiği takımlarda toplamda 180 maça çıkan Riad Bajic, yaşadığı atmosferle ilgili hislerinden bahsederek, “Konyaspor'da güzel bir dönem geçirdim; Türkiye Kupası'nı kazandık ve Avrupa kupalarında oynadık. O döneme dair güzel anılarım var. Başakşehir'de oynamaktan keyif aldığımı da söyleyebilirim. Şüphesiz ki Başakşehir, Avrupa kulüplerini örnek alarak kurulmuş ve Türkiye'nin en organize kulüplerinden biriydi. "Dört büyük" takımın her stadyumunda oynamaktan keyif aldım ve onlara karşı sık sık gol attım. Bu benim için özel bir zevkti.” diye konuştu.

Süper Lig’de forma giyen Osimhen, Hyeon-gyu Oh, Paul Onuachu, Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi gibi başlıca santrforların potansiyelini değerlendiren Boşnak yıldız, “Listelenen tüm hücum oyuncuları üst düzey kalitededir ve kalitelerini halihazırda kanıtlamışlardır. Bence takımlarına kesinlikle büyük fayda sağlayacaklar.” diye vurguladı.

“GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇLARI UNUTULMAZDI”

Süper Lig’de oynadığı dönemlerde unutamadığı maçlardan ve attığı gollerden bahseden 32 yaşındaki golcü futbolcu, son olarak şunları ekledi:

Çok sayıda güzel gol vardı ama 2016-2017’de Kasımpaşa'ya karşı oynadığımız kupa yarı finalindeki gollerim kesinlikle en sevdiklerim arasında. Çünkü sonrasında kupayı kazandığımız o başarılı sürece girmiştik. Ayrıca Türkiye Süper Lig şampiyonluğu yolunda Galatasaray deplasmanında oynadığımız ve devre arasına 1-0 önde girdiğimiz maçtaki gol; bir de Fenerbahçe'ye karşı attığım ve Konyaspor’ galibiyeti getiren o iki gol gerçekten unutulmazdı. Türkiye ile ilgili çok güzel anılarım var ve bundan dolayı çok mutluyum.

Haberle İlgili Daha Fazlası