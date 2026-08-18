ÖZEL │ Zalgiris’in yıldızları, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş'ın favori olduğunu biliyoruz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Kauno Zalgiris ile Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Avrupa’da yoluna doludizgin devam eden siyah-beyazlı ekip, rakibini devirerek rövanş öncesi avantajlı bir skor almaya odaklandı. Litvanya temsilcisinde görev yapan futbolculardan Fabien Ourega ve Amine Benchaib, karşılaşma öncesi Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncular, İstanbul’da kendilerini zor bir atmosferin beklediğini söyledi.

Avrupa’da Midtjylland ve Hradec Kralove ile Süper Lig’de Alanyaspor maçlarını gol yemeden geçerek sezona etkileyici bir başlangıç yapan Beşiktaş, play-off'ta Kauno Zalgiris’i de gözüne kestirdi. Litvanya’nın köklü ekibini sahasında ağırlayacak olan temsilcimiz, ilk maçı kayıpsız geçme peşinde. Avrupa Ligi’ne bir adım daha yaklaşmak isteyen Vincenzo Italiano ve öğrencileri, şimdiden maça kilitlendi. Kauno Zalgiris’in önemli oyuncularından Fabien Ourega ve Amine Benchaib, takım olarak hedefleriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

FABİEN OUREGA: AYNI MOTİVASYONLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ

33 yaşındaki kanat oyuncusu Fabien Ourega, şimdiye kadar olan mücadelelerini değerlendirerek, “Bence ilk iki turdaki son performanslarımız iyiydi hatta kulüp için bir ilk olması nedeniyle tarihi nitelikteydi diyebilirim. Ardından üçüncü turda çok güçlü bir Dinamo Zagreb takımıyla karşılaştık. Şimdi bir sonraki maça odaklanmış durumdayız ancak performansımızdan genel olarak çok memnunuz. Aynı motivasyonla sahaya çıkıyoruz. Avrupa maçları herkes için özel bir anlam taşıyor. Hem bireysel hem de kolektif düzeyde herkes kendi değerini kanıtlama ve birlikte kulübün değerini gösterme fırsatına sahip oluyor. Bunun için iyi hazırlanıyoruz.” diye konuştu.

Fabien Ourega (Fortoğraf: Instagram)

“KAZANMAK İSTİYORUZ”

Beşiktaş maçında bekledikleri atmosfere değinen Ourega, “Beşiktaş ile oynuyoruz ama hedefimiz aynı: Bu bir Avrupa Ligi play-off maçı ve amaç elbette kazanmak. Türkiye'deki, özellikle Beşiktaş'taki taraftarların tutkusunu herkes biliyor. Bence stadyum tamamen dolu olacak. Atmosfer inanılmaz ve zor bir maç olacak. Ama bence bu tür bir maçta yaşanacak baskı oyuncular için olumlu bir etki oluşturur.” ifadelerini kullandı.

“TROSSARD, TECRÜBESİYLE TEHLİKELİ BİR İSİM”

Temsilcimizin kadro kalitesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Fransız futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

Beşiktaş; yüksek kaliteli, son derece deneyimli ve en üst seviyede rekabet etmeye alışkın oyunculara sahip. Ayrıca üst üste 5 galibiyetin ardından geliyorlar ve bu yüzden maça özgüven dolu bir şekilde çıkacaklar. Takımda Leandro Trossard gibi kalitesi ve tecrübesiyle tehlikeli bir oyuncu var. Bununla birlikte bu kalibredeki oyunculara karşı bu tür bir maça çıkmak için çok çalışıyoruz ve kapsamlı bir şekilde hazırlanıyoruz.

AMİNE BENCHAİB: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Kauno Zalgiris’in orta sahadaki beyni olan Amine Benchaib, takım olarak performanslarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Benchaib, “Bence şu ana kadar harika sonuçlar aldık. Asıl hedefimiz kulüp tarihinde ilk kez en azından Konferans Ligi grup aşamasına ulaşmaktı ve bunu başardık. Bu yüzden evet, kulüpteki ve bizi destekleyen insanlar şu ana kadar elde ettiğimiz başarıdan dolayı çok memnun. Bir sonraki maça gelince, her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz ve bu yüzden Beşiktaş maçını da dört gözle bekliyoruz.” sözlerini sarf etti.

Amine Benchaib (Fotoğraf: Instagram)

“YİNE BELİRLEYİCİ OLMAK İSTİYORUM”

Litvanya ekibinin şimdiye kadar oynadığı 6 Avrupa maçında takımına 2 gol ve 2 asistlik dikkat çekici bir katkı sağlayan 28 yaşındaki yıldız, şöyle devam etti:

Şahsen, bu eleme maçlarında takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmakta büyük rol oynayabildiğim için çok mutluyum. Bunun kulüp için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve bu yüzden oynadığım maçlardan memnun kaldım. Ama bizi daha önemli maçlar bekliyor ve umarım bu büyük maçlarda da yine belirleyici olabilirim

“ANIN TADINI ÇIKARACAĞIM”

İstanbul’daki taraftar atmosferine ve takım olarak hedeflerine değinen Amine Benchaib, “Böylesine muhteşem bir stadyumda, harika oyunculara ve bireysel kaliteye sahip mükemmel bir takıma karşı oynamak büyük bir deneyim olacak. Evet, favori olduklarını biliyoruz ama biz kendi güçlü yönlerimizle ve antrenörümüzün bizim için hazırladığı planla sahaya çıkacağız. Bu taraftarlar, dünyanın en iyilerinden birine ait. Bu yüzden Beşiktaş taraftarları için futbolun ne anlama geldiğini bilmek çok güzel olacak. Oyunculardan orada oynamanın nasıl bir his olduğunu duydum ve herkes buna hayran kalmış durumda. Belçika'daki Türk arkadaşlarım da bunu dört gözle bekliyor çünkü çoğu Beşiktaş taraftarı. Şahsen ben de anın tadını çıkarmaya çalışacağım. Atmosfer beni olumlu yönde etkileyecek.” diye konuştu.

“BÜYÜK İSİMLERE SAHİPLER”

Siyah-beyazlıların kadro potansiyeline vurgu yapan yıldız futbolcu, “Bence harika bir kadroları var. Her pozisyonda kaliteli oyuncuları bulunuyor. Bu yüzden tehdit oluşturmaktan bahsedecek olursak, o takımda herkes fark oluşturabilir diyebilirim. Ancak Trossard, Vlahovic ve Orkun Kökçü gibi oyunculara baktığımızda maça özel bir şeyler katabilecek büyük isimlere sahip olduklarını söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in dikkatini çektiğini söyleyen Amine Benchaib, son olarak şöyle konuştu:

Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Şahsen her zaman Türkiye Ligi’ne büyük bir ilgi duydum ve gençliğimden beri takip ediyorum. Belçika'da birçok Türk arkadaşım vardı. Bu yüzden bir gün Türkiye'de oynamak neden olmasın ki?

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