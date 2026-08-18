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Spor

Kartal'a İtalyan işi! Beşiktaş Italiano ile başka bir kimliğe büründü

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Kartal'a İtalyan işi! Beşiktaş Italiano ile başka bir kimliğe büründü

Siyah beyazlılar lig ve Avrupa’da çıktığı beş maçın hepsinde kalesini gole kapattı, dört maçı 1-0’la kazandı. Sadece üç yeni transfer haricindeki eski kadronun topu geri kazanma süresi 6 saniyeye düştü…

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, hem ligde hem de Avrupa’da çıktığı beş maçı da kazanarak taraftarını sevindirmeyi başardı.

ŞİFRE TAKIM SAVUNMASI

Geçen sezon Sergen Yalçın ile hayal kırıklığına uğrayan siyah beyazlılar, yeni teknik direktör Vincenzo İtaliano ile bambaşka bir kimliğe büründü. Önceliği takım savunmasına veren İtaliano, bunun meyvelerini de toplamayı başardı. Beşiktaş, İtaliano yönetiminde kalesinde hiç gol görmezken beş galibiyetin dördünü ise 1-0’lık skorlarla elde etti. Dünya yıldızı forvet Dusan Vlahovic’i henüz kadroya ekleyemeyen siyah beyazlıların gol konusundaki kısırlığı dikkati çekse de kalesine set çekmiş olması, alınan galibiyetlerin şifresi niteliğinde.

Kartal'a İtalyan işi! Beşiktaş Italiano ile başka bir kimliğe büründü
Başlık ResmiKartal'a İtalyan işi! Beşiktaş Italiano ile başka bir kimliğe büründü

KÜSKÜNLERİ KAZANDI

İtaliano, sezon başında oyuncular tam olarak ritmini bulamamışken “1-0 olsun, benim olsun” taktiğini sahaya doğru şekilde yansıtmayı başarmış görünüyor. Beş resmî maçında üç yeni transferi Nübel, Salih ve İlhan haricindeki eski kadronun topu rakipten geri kazanma süresinin 6 saniyeye düşmüş olması, İtalyan teknik adamın savunmaya verdiği önemi gözler önüne seriyor. Beşiktaş’ın Eyüpspor’a ikinci ve üçüncü bölgede savunma aksiyonu başına sadece 6,5 pas yaptırmış olması da bunun en güzel örneklerinden biri. Geçen sezon bekleneni veremeyen Diallo ve Cerny ile Göztepe’den alınan Olaitan’dan istediği verimi almayı başaran İtaliano, Beşiktaş’ın en büyük transferi olarak göze çarpıyor.

Kartal'a İtalyan işi! Beşiktaş Italiano ile başka bir kimliğe büründü
Başlık ResmiKartal'a İtalyan işi! Beşiktaş Italiano ile başka bir kimliğe büründü

BAŞARI OYUNCULARIN

Beşiktaş’ın hocası Vincenzo İtaliano, şu ana kadar resmî maçlarda gol yememiş olmalarını oyuncuların taktik disipline bağlılığına ve özverisine bağladı. İtalyan teknik adam, “İlk hattan itibaren takım olarak iyi baskı yapıyoruz. Oyuncularım çok koşup iyi mücadele ediyor. Vlahovic gelince bu takım daha da iyi olacak” diye konuştu.

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CERNY-OLAİTAN İŞ BİRLİĞİ: MUHTEŞEM İKİLİ

Beşiktaş’ta yeni bir ikili doğdu: Junior Olaitan-Vaclav Cerny. Bu ikili, Hradec Kralove maçından sonra Eyüpspor maçındaa da sahne aldı. Üç gün arayla oynanan iki maçta da Olaitan’ın harika paslarını Cerny gole çevirdi ve Beşiktaş, 1-0’lık skorlarla iki maçı da kazandı. Göztepe’den alınan Olaitan, beş maçta üç asist yaptı.

LİSANSI DAHA ÇIKMADI: VLAHOVİC BEKLEMEDE

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vlahovic’in lisansı için İtalya Futbol Federasyonundan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkarılacak” ifadelerini kullandı. Siyah beyazlılar, Vlahovic’i UEFA listesine de eklemeyi düşünüyor.

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