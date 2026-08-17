Nihat Kahveci, Beşiktaşlı oyuncuya övgüler yağdırdı: Sahanın her yerindeydi

Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, seyircisi önünde Eyüpspor’u 1-0 mağlup ederek, 2026-2027 sezonuna üç puanla başladı. Uzun yıllar formasını giydiği siyah-beyazlıların sergilediği futbolu değerlendiren Nihat Kahveci, bir oyuncuya ayrı parantez açtı.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0'lık skorla devirdi ve 2026-2027 sezonunda 5'te 5 yaptı. Dolmabahçe'de siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü, 25'inci dakikasında Çek hücum oyuncusu Vaclav Cerny kaydetti.

Vaclav Cerny

Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, galibiyet golünün pasını veren 24 yaşındaki Beninli orta saha Junior Olaitan’ın son dönemde artan performansına vurgu yaptı.

"ÇOK KLAS, ÇOK KALİTESLİ ASİST"

Nihat Kahveci, "Teknik direktöründen çok memnun bir Beşiktaş taraftarı var. Beşiktaş’ın geçen seneye göre farklı dokunuşlarını net şekilde görüyoruz. Daha da iyi olacak. Tek eksik; rakibi bu kadar boğarken, üretirken daha fazla goller beklerim. Tribündeki (Dusan Vlahovic) sahaya indiğinde onu da izleyecek Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş’ta çok eleştirilen oyuncuların performansını son derece arttırması, özellikle son maçlarda Olaitan’ın performansını arttırması... Olaitan hep koşuyordu. Olaitan’a, Midtjylland maçında 2 net pozisyona girdiğinde 'İdman sonrası son pas, gol vuruşu çalışsın' dedim. Çalıştı mı çalışmadı mı bilemem. Ancak son maçlarda asistler yapan, ki bu asisti çok şık. Çok klas, çok kaliteli bir asist. Performansı artan bir Olaitan. İşin ofans tarafını arttıran bir Olaitan var. İşin defans tarafında her zaman koşan bir Olaitan vardı. Eyüpspor maçında da sahanın her yerindeydi" dedi.

Junior Olaitan

"VINCENZO BUNU SAĞLADI"

46 yaşındaki eski futbolcu, "Beşiktaşlı taraftarlar mutlu şu 5 maç üzerinden. Gelecek adına da çok umutlu. Trossard daha iyi olacak, Vlahovic gelecek. Belki 1-2 daha transfer daha gelecek. Beşiktaş haftayı 10 puan kazançla bitirdi. Galip gelip gol yemeden bu maçı da kazanıp yoluna devam etmesi önemli. Beşiktaş koşuyor, mücadele ediyor, son dakikaya kadar takımıyla kenarda oynayan bir teknik direktör var. Hiçbir zaman oyunu bıraktırmıyor. Beşiktaşlı taraftar öncelikle bir koşan, ısıran, gerekeni bu anlamda yapan futbolcuları sever. Beşiktaş’ta 5 maçtır bu görüntüyü net bir şekilde gördüm. Takım koşuyor, mücadele ediyor. Tebrik ederim. Vincenzo bunu sağladı" değerlendirmelerinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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