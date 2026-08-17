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Spor

Italiano, Vlahovic'in oynayacağı maçı açıkladı

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Italiano, Vlahovic'in oynayacağı maçı açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Eyüpspor'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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"İYİ PERFORMANS SERGİLEDİK"

İlk yarıda iyi oynadıklarını söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, "iyi bir ilk yarı oynadık. İyi başlangıç yaptık. Tempomuz, kalitemiz çok iyiydi. İkinci yarı daha iyi olabilirdik, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra. İyi performans sergiledik. Yine gol yemedik. Önümüzde bir problem var, perşembe günkü maça da konsantre olmalıyız. Perşembeye iyi hazırlanmalıyız." dedi.

Beşiktaş - Eyüpspor
Başlık ResmiBeşiktaş - Eyüpspor

"AZ POZİSYON VERDİK"

Maçta az pozisyon verdiklerini kaydeden İtalyan çalıştırıcı, "4 değişiklik yaptım. Bu mutlu etti beni. Takım kimliğini korudu. Oyuncularımın verdiği mükemmel bir cevaptı. Bu beni mutlu ediyor, herkes yüzde yüzünü veriyor. Soyunma odasında daha dikkatli olmalıyız dedim. Biz top yaparken basit kayıplarla kontra şansı veriyorduk. Kontralardan tehlike oluşturabiliyorlar. Az pozisyon verdik. Her maçta daha da iyileşiyor. İleride daha da iyi olabiliriz." şeklinde konuştu.

"PERŞEMBE GÜNÜ YEDEKTE OLACAK"

"Dusan Vlahovic ne zaman kadroda olur?" sorusuna cevap veren Italiano, "Bu yönetimi Trossard'da da gördük. Yavaş yavaş süre verdim. Trossard 70 dakika oynadı. Vlahovic de aynı ritmi yavaş yavaş yakalayacak. Uzun süre bireysel çalıştı. Dikkatli olmalıyız, yoksa sakatlanabilir. Perşembe günkü maçta bence yedekte olacak. Dikkatli olmalıyız. Gereksiz yere oyuncularımı sakatlamak istemiyorum. Kondisyona giriyor. Fiziksel bir oyuncu, ceza sahası içinde çok iyi bir bitirici. Yakında sahada göreceğiz." diye konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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