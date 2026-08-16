Beşiktaş, Eyüpspor’u Cerny ile geçti! Kartal 5'te 5 yaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 kişi kalan Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarında 4'te 4 yapan siyah beyazlı futbol takımı, ligde sezonu galibiyetle açarak çıktığı 5 resmi maçı da önde tamamlamasını bildi.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında Özhan Pulat'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile karşılaştı.

CERNY İYİ BAŞLADI

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 1-0'lık skorla kazanarak lige galibiyetle başladı. Siyah beyazlıların golünü 25. dakikada Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny kaydetti. Siyah beyazlıların Süper Lig'deki ilk golünü atan Cerny, Avrupa kupalarındaki eleme maçlarında da 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş - Eyüpspor

EYÜPSPOR 10 KİŞİ BİTİRDİ

Konuk Eyüpspor'da David Costa, 68. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in ikinci haftasında ise Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Eyüpspor ise ligde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

Beşiktaş - Eyüpspor

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

10. dakikada Olaitan'ın ayağından açtığı topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün yerden uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası içinde kontrol eden Cerny, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-0

33. dakikada soldan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde siyah-beyazlı oyuncuların ve Eyüpspor savunmasının ıskaladığı topa arka direkte kafa vuruşunu yapan Cerny'nin şutunda kaleci Moldovan, iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

36. dakikada sol kanattan içe kateden Pintor'un takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından yayın içinde yaptığı vuruşta top kaleci Nübel'de kaldı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Beşiktaş - Eyüpspor

51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Cerny'nin sol ayağıyla kullandığı frikikte meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yan filelerde kaldı.

68. dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. Eyüpspor ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan eflatun-sarılı futbolcu Costa, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

70. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Beşiktaş, maçı 1-0 kazandı.

Beşiktaş - Eyüpspor

ITALIANO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son maça göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı mücadelede sahaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Emirhan Topçu ve Amir Murillo şans bekledi.​​​​​​​

Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı, Oh'u kulübeye çekerken, ilk 11'de Taylan Bulut, Agbadou, Trossard ve Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü.

Beşiktaş - Eyüpspor

TROSSARD İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Eyüpspor karşısında ilk 11'de maça başladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynanan rövanş maçında ilk kez siyah-beyazlı formayla tanışan Trossard, Vincenzo Italiano tarafından ilk haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında 11'de görevlendirdi.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçına eflatun-sarılılar karşısında çıktı.

Beşiktaş - Eyüpspor

AGBADOU, FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, bu sezon ilk kez 11'de maça başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Agbadou, Slovakya kampına geç dahil olmasına rağmen formunu yakalayarak Avrupa kupalarında 3 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.

Öte yandan siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçında ilk 11'de yer alan Taylan Bulut ve Semih Kılıçsoy da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde süre almıştı.

Beşiktaş - Eyüpspor

TARAFTARDAN OYUNCULARA DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde futbolculara destek verdi.

Taraftarlar, ısınma bölümünde tribünlere tek tek çağırdıkları oyunculara destekte bulundu.

Beşiktaş - Eyüpspor

BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarıyla sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takım, ligde sezonun ilk karşılaşmasında taraftarı önünde Eyüpspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat ile başlayacak eflatun-sarılı takım, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor.

Eyüpspor, yaz transfer döneminde Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga, Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası, Bilal Boutobba, Zak Jules, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa ve Musa Eren Karakaş'ı kadrosuna kattı.

2024-2025'te ilk kez Süper Lig'de yer alan eflatun-sarılılar, bugünkü maçla beraber ligdeki üçüncü sezonuna başlayacak.

Beşiktaş Futbol Takımı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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