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Spor

Serdal Adalı'nın talihsiz anı: Kürsüye giderken yere düştü

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tera Yatırım Holding ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde kürsüye yöneldiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Kısa süreli panik yaşanırken Adalı, çevresindekilerin yardımıyla ayağa kalkarak törene devam etti.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde talihsiz bir an yaşadı. Kürsüye yöneldiği sırada dengesini kaybederek yere düşen Adalı'ya, yanında bulunan kişiler hemen müdahale etti.

Serdal Adalı'nın talihsiz anı: Kürsüye giderken yere düştü
Başlık ResmiSerdal Adalı'nın talihsiz anı: Kürsüye giderken yere düştü

KÜRSÜYE GİDERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Beşiktaş ile Tera Yatırım Holding arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde kısa süreli bir panik yaşandı.

Törende konuşma yapmak üzere kürsüye yönelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dengesini kaybederek yere düştü. Adalı'nın yanında bulunan kişiler, olayın hemen ardından müdahale ederek başkanın ayağa kalkmasına yardımcı oldu.

Serdal Adalının talihsiz anı: Kürsüye giderken yere düştü
Başlık ResmiSerdal Adalının talihsiz anı: Kürsüye giderken yere düştü

YENİ SEZON MESAJI VERDİ

Yaşanan talihsiz anın ardından törene devam eden Serdal Adalı, yeni sezonun başlangıcıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın sezonun ilk maçında aldığı galibiyete vurgu yapan Adalı, taraftarlara destekleri için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribündeki muhteşem destekleri için büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum."

Serdal Adalı'nın talihsiz anı: Kürsüye giderken yere düştü
Başlık ResmiSerdal Adalı'nın talihsiz anı: Kürsüye giderken yere düştü

BEŞİKTAŞ TERRA YATIRIM HOLDİNG İLE SPONSORLUK İMZALADI

Beşiktaş, Tera Yatırım Holding ile futbol A takımının iki sezon, erkek basketbol takımının ise gelecek sezon forma sırt sponsorluğu için anlaşma imzaladı. Başkan Serdal Adalı, sponsorluk gelirleriyle özellikle basketbol şubesinin artan bütçesini karşılamayı hedeflediklerini belirtirken, taraflar arasında finansman ve yatırım bankacılığı alanlarında yeni iş birliklerinin değerlendirilmesi için de görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Adalı
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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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